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Один человек умер в больнице после массовой перестрелки на Кубани
Один человек умер в больнице после массовой перестрелки на Кубани - РИА Новости, 11.08.2023
Один человек умер в больнице после массовой перестрелки на Кубани
Один из четырех госпитализированных мужчин после вооруженного конфликта, произошедшего в среду в Новороссийске, умер в больнице от последствий огнестрельного... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:25
2023-08-11T16:25
2023-08-11T16:25
происшествия
здоровье - общество
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Один из четырех госпитализированных мужчин после вооруженного конфликта, произошедшего в среду в Новороссийске, умер в больнице от последствий огнестрельного ранения, сообщили в пресс-службе СУСК Кубани. В ночь на среду в селе Васильевка Новороссийска между двумя группами мужчин произошел конфликт с огнестрельным оружием. В результате четверо молодых людей были доставлены в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями. В среду утром в краевом ГУ МВД сообщили о задержании по горячим следам шести участников конфликта. "В результате произошедшего одному из мужчин было причинено огнестрельное ранение головы, он был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, скончался в результате полученных повреждений… В настоящее время 21-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в убийстве, задержан следователем", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый заключен под стражу. Также задержаны еще двое участников конфликта, подозреваемые в хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им аналогичной меры пресечения. Следователи завели уголовное дела об убийстве (часть 1 статьи 105), также ведомство приняло к производству уголовное дело о хулиганстве, возбужденное органами МВД (часть 2 статьи 213 УК РФ).
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происшествия, здоровье - общество, новороссийск, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Новороссийск, Россия
Один человек умер в больнице после массовой перестрелки на Кубани
Один человек умер в больнице после вооруженного конфликта в Новороссийске
КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости.
Один из четырех госпитализированных мужчин после вооруженного конфликта, произошедшего в среду в Новороссийске, умер в больнице от последствий огнестрельного ранения, сообщили в пресс-службе
СУСК Кубани.
В ночь на среду в селе Васильевка Новороссийска между двумя группами мужчин произошел конфликт с огнестрельным оружием. В результате четверо молодых людей были доставлены в лечебное учреждение с огнестрельными ранениями. В среду утром в краевом ГУ МВД сообщили о задержании по горячим следам шести участников конфликта.
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"В результате произошедшего одному из мужчин было причинено огнестрельное ранение головы, он был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, скончался в результате полученных повреждений… В настоящее время 21-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в убийстве, задержан следователем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый заключен под стражу. Также задержаны еще двое участников конфликта, подозреваемые в хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им аналогичной меры пресечения.
Следователи завели уголовное дела об убийстве (часть 1 статьи 105), также ведомство приняло к производству уголовное дело о хулиганстве, возбужденное органами МВД (часть 2 статьи 213 УК РФ
).
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