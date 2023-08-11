https://ria.ru/20230811/moskva-1889593194.html
Прокуратура предупредила о фейках в интернете о событиях в Москве
Прокуратура предупредила о фейках в интернете о событиях в Москве - РИА Новости, 11.08.2023
Прокуратура предупредила о фейках в интернете о событиях в Москве
Прокуратура Москвы заявила о фейковых публикациях о событиях и происшествиях в столице, призвала не поддаваться на провокации, проверять достоверность... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:59
2023-08-11T16:59
2023-08-11T17:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы заявила о фейковых публикациях о событиях и происшествиях в столице, призвала не поддаваться на провокации, проверять достоверность публикуемой информации о событиях в столице. "Прокуратура Москвы призывает не поддаваться на провокации и проверять достоверность публикуемой информации о событиях в столице. В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего", - говорится в сообщении. По информации столичного надзорного ведомства, распространение фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения "о событиях и происшествиях", создание негативного воздействия на граждан. Кроме того, в прокуратуре напомнили об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендовали не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации. "Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества. Просим средства массовой информации, интернет-ресурсы и граждан быть бдительными при публичном распространении каких-либо сведений, а также руководствоваться официальными источниками либо обращаться за получением комментариев в соответствующие ведомства", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
Прокуратура предупредила о фейках в интернете о событиях в Москве
Прокуратура призвала перепроверять информацию о происшествиях в Москве
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Прокуратура Москвы заявила
о фейковых публикациях о событиях и происшествиях в столице, призвала не поддаваться на провокации, проверять достоверность публикуемой информации о событиях в столице.
"Прокуратура Москвы призывает не поддаваться на провокации и проверять достоверность публикуемой информации о событиях в столице. В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего", - говорится в сообщении.
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По информации столичного надзорного ведомства, распространение фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения "о событиях и происшествиях", создание негативного воздействия на граждан.
Кроме того, в прокуратуре напомнили об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендовали не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ и интернет-ресурсов информации.
"Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества. Просим средства массовой информации, интернет-ресурсы и граждан быть бдительными при публичном распространении каких-либо сведений, а также руководствоваться официальными источниками либо обращаться за получением комментариев в соответствующие ведомства", - добавили в прокуратуре.
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