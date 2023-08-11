https://ria.ru/20230811/mariupol-1889565784.html
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов - РИА Новости, 11.08.2023
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов
В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации ДНР. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:52
2023-08-11T14:52
2023-08-11T14:55
мариуполь
санкт-петербург
олег моргун
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863321107_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_200d377e2b80c33fc1264a50cd37504b.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации ДНР. "Идею предложил главе города Олегу Моргуну петербуржец, заместитель генерального директора АО "Северский аэропорт" и заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. Легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале. Мининформации отметило, что на создание базы в Мариуполе инвесторы намерены потратить около 3 миллиардов рублей. "Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия", - добавили в министерстве. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
мариуполь
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863321107_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_29a986c8e1a885d6ff91da1e978b1219.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, санкт-петербург, олег моргун, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мариуполь, Санкт-Петербург, Олег Моргун, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов
Петербург планируют создать в Мариуполе базу по сборке легкомоторных самолетов