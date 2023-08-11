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В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов - РИА Новости, 11.08.2023
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14:52 11.08.2023 (обновлено: 14:55 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/mariupol-1889565784.html
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов - РИА Новости, 11.08.2023
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов
В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации ДНР. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:52
2023-08-11T14:55
мариуполь
санкт-петербург
олег моргун
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации ДНР. "Идею предложил главе города Олегу Моргуну петербуржец, заместитель генерального директора АО "Северский аэропорт" и заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. Легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале. Мининформации отметило, что на создание базы в Мариуполе инвесторы намерены потратить около 3 миллиардов рублей. "Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия", - добавили в министерстве. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
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мариуполь, санкт-петербург, олег моргун, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мариуполь, Санкт-Петербург, Олег Моргун, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мариуполе планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов

Петербург планируют создать в Мариуполе базу по сборке легкомоторных самолетов

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Легкомоторный самолет. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации ДНР.
"Идею предложил главе города Олегу Моргуну петербуржец, заместитель генерального директора АО "Северский аэропорт" и заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин. Легкомоторные самолеты можно будет использовать в России, Арктике и Антарктике как при пассажирских перевозках, так и в работе МЧС, медиков и других экстренных служб", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
Мининформации отметило, что на создание базы в Мариуполе инвесторы намерены потратить около 3 миллиардов рублей.
"Благодаря базе в городе появится около 400 новых рабочих мест. Сейчас стороны определяют потенциально подходящие территории для строительства авиационного предприятия", - добавили в министерстве.
С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
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