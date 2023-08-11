https://ria.ru/20230811/kurtki-1889444695.html

Минобороны Украины заподозрили в закупке курток для ВСУ по завышенной цене

Минобороны Украины заподозрили в закупке курток для ВСУ по завышенной цене - РИА Новости, 11.08.2023

Минобороны Украины заподозрили в закупке курток для ВСУ по завышенной цене

Минобороны Украины закупало куртки для украинских военных по завышенной втрое цене, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:14

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минобороны Украины закупало куртки для украинских военных по завышенной втрое цене, пишет украинское издание "Зеркало недели". По информации издания, в прошлом году минобороны Украины заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды, которая в октябре-декабре ввезла на Украину более 230 тысяч курток на 20 миллионов долларов и около 200 тысяч штанов на 13 миллионов долларов. По данным "Зеркала недели", турецкие куртки шли по цене 86 долларов за штуку. Правда, на Украину в реальности завозились не зимние, а летние или плохого качества. "В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Здесь хорошо видно, как 49 тысяч курток общей стоимостью 142 тысячи долларов превращаются в 49 тысяч курток за 421 тысячу долларов. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магическим образом превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку", - пишет "Зеркало недели". По данным издания, разница в сумме "осталась в турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья". Ранее в национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками минобороны при закупке продуктов для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 миллионов гривен (порядка 325 тысяч долларов). Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году войсковых частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230726/pomosch-1886333633.html

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