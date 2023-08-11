https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html

Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска

Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из города Купянск и соседних... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:54

2023-08-11T22:54

2023-08-11T22:54

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что власти не исключают объявление обязательной эвакуации из города Купянск и соседних населенных пунктов в связи с усилением обстрелов, по его словам, речь идет о 12 тысячах граждан. "Купянское направление, где (российские войска - ред.) ведут наступательные действия, постоянно штурмуют позиции ВСУ, по этому направлению мы объявили эвакуацию, в том числе и принудительную, гражданского населения и детей. И по самому Купянску анализируем информацию и возможно будет принято решение относительно обязательной эвакуации детей", - сказал Синегубов в эфире национального телемарафона. По его словам, в Купянске остается 523 ребенка, если взять весь населенный пункт вместе с соседними, в общине проживает более 12 тысяч людей. Чиновник подчеркнул, что в населенных пунктах, которые от линии фронта на расстоянии 7-10 километров, рассматривается возможность объявления принудительной эвакуации детей. Синегубов отметил, что постоянно под обстрелами находятся населенные пункты на севере области. "В Харькове и отдаленных от фронта областях Украины зарезервированы места для размещения эвакуированных. Пока такой резерв в Харькове составляет 3,5 тысячи мест. Но этот показатель может быть оперативно увеличен до 16 тысяч", - добавил он. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.

https://ria.ru/20230811/vsu-1889631122.html

https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html

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