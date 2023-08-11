https://ria.ru/20230811/ekspress-kredity-1889533830.html

МСП Банк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитов

МСП Банк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитов - РИА Новости, 11.08.2023

МСП Банк увеличил максимальную сумму экспресс-кредитов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму по экспресс-кредитам с господдержкой для юридических лиц до 50 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:10

2023-08-11T13:10

2023-08-11T17:28

россия

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличил максимальную сумму по экспресс-кредитам с господдержкой для юридических лиц до 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. В рамках этой суммы остается доступной льготная ставка по программам господдержки МСП: программе Минэкономразвития "1764" и программе стимулирования кредитования (ПСК) Банка России. Сегодня льготная ставка составляет от 11,25% годовых (ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%). Отмечается, что кредиты "экспресс-поддержка", "экспресс-оборотный", "туристический льготный экспресс" и "экспресс-франшиза" сроком до трех лет можно оформить без залога и без комиссий в онлайн-режиме, также предусматривается возможность отсрочки оплаты основного долга на 90 дней. "Развитие онлайн-кредитования является одним из наших стратегических приоритетов. Мы постоянно расширяем продуктовую линейку и улучшаем условия по действующим экспресс-кредитам. Важно обеспечить бизнес именно той финансовой поддержкой и в том объеме, который необходим для устойчивого развития", - отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что у бизнеса есть потребность расширить границы экспресс-кредитования."Одновременно с этим банки сейчас имеют возможность увеличить суммы по эксрессам до 50 миллинов рублей. Это связано с возможностью отнесения таких ссуд к POS (портфели однородных ссуд). Именно эту возможность использовал МСП Банк, для чего была оперативно перенастроена скоринговая модель. Уверен, что такое предложение востребовано со стороны предпринимательского сообщества", - цитирует пресс-служба слова Исаевича.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230727/biznes-1886604045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов