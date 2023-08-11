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В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 11.08.2023 (обновлено: 06:41 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889408932.html
В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий
В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий - РИА Новости, 11.08.2023
В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий
В Запорожской области за последнее время снизилось количество терактов и диверсий, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:32
2023-08-11T06:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Запорожской области за последнее время снизилось количество терактов и диверсий, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий."По статистике, согласно сухим цифрам, конечно, количество (терактов и диверсий. Прим. ред.) сильно уменьшилось. Мы, как система, вырабатываем иммунитет: люди научились эффективно смотреть за своей жизнью, за своей безопасностью. Все прошли специальные обучения, как с помощью телефона можно осмотреть машину, где и как оставлять машину, как выходить из дома и так далее", — рассказал Балицкий.Кроме того, большой объем работы в этом направлении был проведен силовыми структурами, добавил он."Они устраняли раз за разом ячейки укронацистов. Появились специальные средства, которые помогают выявлять взрывные устройства. И ряд других мероприятий, который привел к тому, что сегодня эти цифры гораздо ниже. Скажем, если раньше это было в месяц 10 (таких случаев. — Прим. ред.), то сейчас это один примерно. Ну, может один-два случая, а раньше это было просто сплошь и рядом… Статистика "падает" по закладкам и взрывам", — подчеркнул он.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230811/balitskiy-1889406637.html
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запорожская область, евгений балицкий, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Безопасность
В Запорожской области снизилось количество терактов, заявил Балицкий

Балицкий: Количество терактов и диверсий в Запорожской области снизилось

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Запорожской области за последнее время снизилось количество терактов и диверсий, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"По статистике, согласно сухим цифрам, конечно, количество (терактов и диверсий. Прим. ред.) сильно уменьшилось. Мы, как система, вырабатываем иммунитет: люди научились эффективно смотреть за своей жизнью, за своей безопасностью. Все прошли специальные обучения, как с помощью телефона можно осмотреть машину, где и как оставлять машину, как выходить из дома и так далее", — рассказал Балицкий.
Кроме того, большой объем работы в этом направлении был проведен силовыми структурами, добавил он.
"Они устраняли раз за разом ячейки укронацистов. Появились специальные средства, которые помогают выявлять взрывные устройства. И ряд других мероприятий, который привел к тому, что сегодня эти цифры гораздо ниже. Скажем, если раньше это было в месяц 10 (таких случаев. — Прим. ред.), то сейчас это один примерно. Ну, может один-два случая, а раньше это было просто сплошь и рядом… Статистика "падает" по закладкам и взрывам", — подчеркнул он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Балицкий сообщил о встрече с Путиным в сентябре
03:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияБезопасность
 
 
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