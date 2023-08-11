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Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 11.08.2023 (обновлено: 13:18 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ataki-1889532989.html
Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении
Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.08.2023
Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие не дали украинским военным провести разведку боем и отразили три атаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 35 РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:08
2023-08-11T13:18
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским военным провести разведку боем и отразили три атаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 35 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южно-Донецком направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР."Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
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россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении

ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Военнослужащий ВС РФ дистанционно управляет квадрокоптером в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским военным провести разведку боем и отразили три атаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 35 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Южно-Донецком направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР.
"Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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