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Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении

Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 11.08.2023

Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие не дали украинским военным провести разведку боем и отразили три атаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 35 РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:08

2023-08-11T13:08

2023-08-11T13:18

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие не дали украинским военным провести разведку боем и отразили три атаки на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 35 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Южно-Донецком направлении авиация, артиллерия и подразделения группировки войск "Восток" сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе Старомайорского в ДНР."Успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230811/sklady-1889535957.html

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность