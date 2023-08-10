https://ria.ru/20230810/vooruzhenie-1889312496.html

В Европе понимают, что вооружение Киева усилит конфликт, считает политолог

В Европе понимают, что вооружение Киева усилит конфликт, считает политолог - РИА Новости, 10.08.2023

В Европе понимают, что вооружение Киева усилит конфликт, считает политолог

Люди в Нидерландах и в целом в Европе понимают, что вооружение Киева западными странами усугубит украинский конфликт, но решают ЕС и НАТО, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:52

2023-08-10T15:52

2023-08-10T15:59

специальная военная операция на украине

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ГААГА, 10 авг - РИА Новости. Люди в Нидерландах и в целом в Европе понимают, что вооружение Киева западными странами усугубит украинский конфликт, но решают ЕС и НАТО, заявил РИА Новости голландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Никто не верит в то, что конфликту или Украине можно помочь отправкой оружия. Большинство людей понимают, что отправка оружия означает усиление войны. Но люди также знают, что и война, и поставка оружия, и все решения – не в их руках, а в руках НАТО и ЕС", - сказал Гителинк в беседе с агентством, говоря об отношении в Европе к отправке оружия Киеву. Он выразил уверенность в том, что если бы в Европе состоялся референдум по вопросу необходимости отправки вооружений Украине, большинство людей ответили бы отрицательно. Что касается политиков в Нидерландах, по его словам, почти все левые силы в парламенте страны, которые занимают большинство мест, поддерживают отправку оружия Украине. "Но если вы посмотрите, что об этом думают обычные люди, согласно опросам, то вы увидите, что половина, 50%, не поддерживают этого – как среди сторонников левых взглядов, так и среди сторонников правых взглядов. И почти никто не хочет, чтобы голландских военных или военных других западных стран направили на фронт – только 10% поддержали бы такое решение", - отметил Гителинк. Аб Гителинк – голландский журналист, политолог и публицист, создатель онлайн-платформы "Альтернатива" (www.Alternatief.tv ), позиционирующей себя медиа-ресурсом с альтернативной точкой зрения, автор книги "Туннельное зрение: как нам добиться мира на Украине?". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

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украина, евросоюз, нато, в мире, европа