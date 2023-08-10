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Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте
Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте - РИА Новости, 10.08.2023
Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте
В Московской области свыше десяти тысяч инвалидов трудятся на квотируемых рабочих местах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:21
2023-08-10T15:21
2023-08-10T15:21
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области свыше десяти тысяч инвалидов трудятся на квотируемых рабочих местах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье более 40 тысяч работающих инвалидов, из них десять тысяч работает на квотируемых рабочих местах. Сейчас у нас есть новый социальный механизм - это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что новым механизмом могут воспользоваться работодатели, у которых нет возможности создать квотируемые рабочие места, но их могут создать те организации, с которыми они заключают соглашения. Этой возможностью уже воспользовались около 16 работодателей, заключив соглашения с другими организациями. В настоящий момент количество квотируемых рабочих мест в области составляет 14 тысяч, из них около четырех тысяч остаются свободными. Лучше всех выполнили квоту работодатели Егорьевска, Жуковского и Орехово-Зуева. На портале "Работа России" можно ознакомиться с вакансиями, применив фильтр "Вакансии, подходящие для инвалидов".
https://ria.ru/20230801/vyplata-1887493179.html
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общество, московская область (подмосковье), жуковский, егорьевск
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Егорьевск
Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте
Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на рабочих местах по квоте