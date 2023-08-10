https://ria.ru/20230810/trudoustroystvo-1889302940.html

Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте

Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте - РИА Новости, 10.08.2023

Более 10 тысяч инвалидов Подмосковья трудоустроены на местах по квоте

В Московской области свыше десяти тысяч инвалидов трудятся на квотируемых рабочих местах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:21

2023-08-10T15:21

2023-08-10T15:21

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

жуковский

егорьевск

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московской области свыше десяти тысяч инвалидов трудятся на квотируемых рабочих местах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье более 40 тысяч работающих инвалидов, из них десять тысяч работает на квотируемых рабочих местах. Сейчас у нас есть новый социальный механизм - это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. В пресс-службе добавили, что новым механизмом могут воспользоваться работодатели, у которых нет возможности создать квотируемые рабочие места, но их могут создать те организации, с которыми они заключают соглашения. Этой возможностью уже воспользовались около 16 работодателей, заключив соглашения с другими организациями. В настоящий момент количество квотируемых рабочих мест в области составляет 14 тысяч, из них около четырех тысяч остаются свободными. Лучше всех выполнили квоту работодатели Егорьевска, Жуковского и Орехово-Зуева. На портале "Работа России" можно ознакомиться с вакансиями, применив фильтр "Вакансии, подходящие для инвалидов".

https://ria.ru/20230801/vyplata-1887493179.html

московская область (подмосковье)

жуковский

егорьевск

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общество, московская область (подмосковье), жуковский, егорьевск