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Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента - РИА Новости, 10.08.2023
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Ставропольский край
 
18:20 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/stavropole-1889351193.html
Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента
Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента - РИА Новости, 10.08.2023
Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента
Ставропольский край экспортирует мясо птицы, кукурузу, пшеницу, макароны, муку и подсолнечное масло, в текущем году эти поставки в сопоставимых ценах... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:20
2023-08-10T18:20
ставропольский край
владимир владимиров
армения
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край экспортирует мясо птицы, кукурузу, пшеницу, макароны, муку и подсолнечное масло, в текущем году эти поставки в сопоставимых ценах увеличились на 44% в сравнении с 2022 годом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Ставрополье - один из активных участников программы экспорта. Мы реализуем цели, определенные указом президента России", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. По словам главы Ставропольского края, общий план агропромышленного экспорта в этом году уже выполнен на 66%. На внешние рынки поставлено продукции АПК более чем на 26 миллиардов рублей. Она отправляется из Ставрополья в Армению, Ирак, Белоруссию, Южную Осетию, страны Ближнего Востока. Кроме того, власти региона запланировали выход и на новые рынки сбыта. "Многие ставропольские предприятия уже успешно конкурируют на мировом рынке. Их внешнеторговая деятельность обеспечивает приток средств в нашу экономику, в зарплаты коллективов и в налоги", - заключил губернатор Ставропольского края.
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владимир владимиров, армения, ирак
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Армения, Ирак

Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край экспортирует мясо птицы, кукурузу, пшеницу, макароны, муку и подсолнечное масло, в текущем году эти поставки в сопоставимых ценах увеличились на 44% в сравнении с 2022 годом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Ставрополье - один из активных участников программы экспорта. Мы реализуем цели, определенные указом президента России", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.
Губернатор края Владимир Владимиров
Владимиров: курортный сбор позволит вложить 2 млрд рублей в развитие КМВ
9 августа, 17:57
По словам главы Ставропольского края, общий план агропромышленного экспорта в этом году уже выполнен на 66%. На внешние рынки поставлено продукции АПК более чем на 26 миллиардов рублей. Она отправляется из Ставрополья в Армению, Ирак, Белоруссию, Южную Осетию, страны Ближнего Востока. Кроме того, власти региона запланировали выход и на новые рынки сбыта.
"Многие ставропольские предприятия уже успешно конкурируют на мировом рынке. Их внешнеторговая деятельность обеспечивает приток средств в нашу экономику, в зарплаты коллективов и в налоги", - заключил губернатор Ставропольского края.
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировАрменияИрак
 
 
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