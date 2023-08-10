https://ria.ru/20230810/stavropole-1889351193.html

Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента

Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента - РИА Новости, 10.08.2023

Ставрополье увеличило экспорт на 44 процента

Ставропольский край экспортирует мясо птицы, кукурузу, пшеницу, макароны, муку и подсолнечное масло, в текущем году эти поставки в сопоставимых ценах... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:20

2023-08-10T18:20

2023-08-10T18:20

ставропольский край

владимир владимиров

армения

ирак

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ставропольский край экспортирует мясо птицы, кукурузу, пшеницу, макароны, муку и подсолнечное масло, в текущем году эти поставки в сопоставимых ценах увеличились на 44% в сравнении с 2022 годом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Ставрополье - один из активных участников программы экспорта. Мы реализуем цели, определенные указом президента России", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. По словам главы Ставропольского края, общий план агропромышленного экспорта в этом году уже выполнен на 66%. На внешние рынки поставлено продукции АПК более чем на 26 миллиардов рублей. Она отправляется из Ставрополья в Армению, Ирак, Белоруссию, Южную Осетию, страны Ближнего Востока. Кроме того, власти региона запланировали выход и на новые рынки сбыта. "Многие ставропольские предприятия уже успешно конкурируют на мировом рынке. Их внешнеторговая деятельность обеспечивает приток средств в нашу экономику, в зарплаты коллективов и в налоги", - заключил губернатор Ставропольского края.

https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html

армения

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, армения, ирак