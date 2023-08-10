https://ria.ru/20230810/soglashenie-1889349615.html
Минск хочет приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах
Минск хочет приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах - РИА Новости, 10.08.2023
Минск хочет приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах
Законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения готовится к рассмотрению на сессии... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:13
2023-08-10T18:13
2023-08-10T19:57
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения готовится к рассмотрению на сессии белорусского парламента, сообщается на сайте нижней палаты Национального собрания республики. Согласно сайту, в комиссии по международным делам находится законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей". Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. Отмечается, что законопроект проходит подготовку к первому чтению на десятой сессии парламента, которая начнется 19 сентября.Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.В свою очередь, как сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента, 10 августа прошло заседание комиссии палаты по международным делам, на котором "парламентарии рассмотрели проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей"."Законопроект подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Украиной в отношении Республики Беларусь, выразившиеся в закрытии этой страной государственной границы с Беларусью, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы, "в ходе обсуждения было отмечено, что принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев из Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство или обращающихся за получением белорусского гражданства". "Все эти вопросы урегулированы национальным законодательством", - подчеркивается в сообщении. В пресс-службе сообщили, что по итогам заседания комиссия приняла решение включить в повестку дня десятой сессии нижней палаты парламента вопрос о данном законопроекте и рекомендовать депутатам принять его
https://ria.ru/20230719/granitsa-1885151477.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
Минск хочет приостановить действие соглашения с Киевом о переселенцах
Белоруссия планирует приостановить действие соглашения с Украиной о переселенцах
МИНСК, 10 авг – РИА Новости.
Законопроект о приостановлении действия соглашения между Белоруссией и Украиной о регулировании процесса переселения готовится к рассмотрению на сессии белорусского парламента, сообщается на сайте
нижней палаты Национального собрания республики.
Согласно сайту, в комиссии по международным делам находится законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей". Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство. Отмечается, что законопроект проходит подготовку к первому чтению на десятой сессии парламента, которая начнется 19 сентября.
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Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
В свою очередь, как сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента, 10 августа прошло заседание комиссии палаты по международным делам, на котором "парламентарии рассмотрели проект закона Республики Беларусь "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей".
"Законопроект подготовлен в ответ на недружественные действия, предпринятые Украиной в отношении Республики Беларусь, выразившиеся в закрытии этой страной государственной границы с Беларусью, а также в выходе Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "в ходе обсуждения было отмечено, что принятие законопроекта не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев из Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство или обращающихся за получением белорусского гражданства". "Все эти вопросы урегулированы национальным законодательством", - подчеркивается в сообщении. В пресс-службе сообщили, что по итогам заседания комиссия приняла решение включить в повестку дня десятой сессии нижней палаты парламента вопрос о данном законопроекте и рекомендовать депутатам принять его
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