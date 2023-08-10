Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 10.08.2023 (обновлено: 16:13 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/rakety-1889307290.html
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС - РИА Новости, 10.08.2023
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
Комитеты по вооруженным силам конгресса США выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:35
2023-08-10T16:13
сша
китай
россия
джордж буш (младший)
барак обама
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885900446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6acf044fd6db00a8f4450db7930c1be6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Комитеты по вооруженным силам конгресса США выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки американских ВМС, в том числе в рамках противостояния Китаю и России, пишет газета Washington Post. Как говорится в статье, решение снять крылатые ракеты с ядерными боеголовками с американских кораблей принял экс-президент США Джордж Буш-старший. Позднее в 2013 году другой американский экс-президент Барак Обама окончательно снял ракеты такого типа с вооружения. "Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США", - говорится в редакционном материале Washington Post. Согласно статье, сторонники такого шага утверждают, что, разместив ракеты данного типа на ударных подводных лодках, США могут более эффективно рассредоточить свое тактическое ядерное оружие по всему миру, "ближе к потенциальным целям, а именно к Китаю". Также, по их мнению, такая мера поможет сократить разрыв между арсеналом тактического ядерного оружия России и гораздо меньшим арсеналом, имеющимся у Пентагона. При этом авторы статьи утверждают, что принятие такого решения "станет ошибкой", так как повлечет за собой ряд проблем. Во-первых, как отмечает Washington Post, размещение крылатых ракет с ядерной боеголовкой на ударных подводных лодках может осложнить миссии тех кораблей, которые "участвуют в охоте на вражеские суда". Помимо этого ограничатся возможности участия таких подлодок в военно-морских учениях союзников, а также их способность совершать заходы в порты и остановки для технического обслуживания в странах, которые не приветствуют размещение носителей ядерного оружия в своих гаванях. Также такой шаг может побудить другие страны-соперники "соответствовать", добавляет газета. "Это касается и надводных кораблей и помогает объяснить, почему ВМС выступает против возвращения ракет", - пишет Washington Post. Авторы статьи также указывают на то, что властям США в первую очередь следует сосредоточиться на устранении уязвимостей, вытекающих из нарушенных программ обслуживания подводных лодок и кораблей, иначе все это не будет иметь значения, если "корабли, несущие оружие, не смогут выйти в море". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы американского конгресса сообщало, что почти 40% ударных подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта, что ставит страну в невыгодное положение с превосходящим по численности флотом КНР.
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885900446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d65dbe8f5f3d05ceb4b7c1dc90a36b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, россия, джордж буш (младший), барак обама, военно-морские силы сша, министерство обороны сша
США, Китай, Россия, Джордж Буш (младший), Барак Обама, Военно-морские силы США, Министерство обороны США
СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

Washington Post: конгресс США предложил вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабль ВМС
Корабль ВМС - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Корабль ВМС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Комитеты по вооруженным силам конгресса США выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки американских ВМС, в том числе в рамках противостояния Китаю и России, пишет газета Washington Post.
Как говорится в статье, решение снять крылатые ракеты с ядерными боеголовками с американских кораблей принял экс-президент США Джордж Буш-старший. Позднее в 2013 году другой американский экс-президент Барак Обама окончательно снял ракеты такого типа с вооружения.
"Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США", - говорится в редакционном материале Washington Post.
Согласно статье, сторонники такого шага утверждают, что, разместив ракеты данного типа на ударных подводных лодках, США могут более эффективно рассредоточить свое тактическое ядерное оружие по всему миру, "ближе к потенциальным целям, а именно к Китаю". Также, по их мнению, такая мера поможет сократить разрыв между арсеналом тактического ядерного оружия России и гораздо меньшим арсеналом, имеющимся у Пентагона.
При этом авторы статьи утверждают, что принятие такого решения "станет ошибкой", так как повлечет за собой ряд проблем. Во-первых, как отмечает Washington Post, размещение крылатых ракет с ядерной боеголовкой на ударных подводных лодках может осложнить миссии тех кораблей, которые "участвуют в охоте на вражеские суда". Помимо этого ограничатся возможности участия таких подлодок в военно-морских учениях союзников, а также их способность совершать заходы в порты и остановки для технического обслуживания в странах, которые не приветствуют размещение носителей ядерного оружия в своих гаванях. Также такой шаг может побудить другие страны-соперники "соответствовать", добавляет газета.
"Это касается и надводных кораблей и помогает объяснить, почему ВМС выступает против возвращения ракет", - пишет Washington Post.
Авторы статьи также указывают на то, что властям США в первую очередь следует сосредоточиться на устранении уязвимостей, вытекающих из нарушенных программ обслуживания подводных лодок и кораблей, иначе все это не будет иметь значения, если "корабли, несущие оружие, не смогут выйти в море".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы американского конгресса сообщало, что почти 40% ударных подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта, что ставит страну в невыгодное положение с превосходящим по численности флотом КНР.
 
СШАКитайРоссияДжордж Буш (младший)Барак ОбамаВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала