https://ria.ru/20230810/rakety-1889307290.html

СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: в США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

Комитеты по вооруженным силам конгресса США выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:35

2023-08-10T15:35

2023-08-10T16:13

сша

китай

россия

джордж буш (младший)

барак обама

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Комитеты по вооруженным силам конгресса США выступают за возвращение крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки американских ВМС, в том числе в рамках противостояния Китаю и России, пишет газета Washington Post. Как говорится в статье, решение снять крылатые ракеты с ядерными боеголовками с американских кораблей принял экс-президент США Джордж Буш-старший. Позднее в 2013 году другой американский экс-президент Барак Обама окончательно снял ракеты такого типа с вооружения. "Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США", - говорится в редакционном материале Washington Post. Согласно статье, сторонники такого шага утверждают, что, разместив ракеты данного типа на ударных подводных лодках, США могут более эффективно рассредоточить свое тактическое ядерное оружие по всему миру, "ближе к потенциальным целям, а именно к Китаю". Также, по их мнению, такая мера поможет сократить разрыв между арсеналом тактического ядерного оружия России и гораздо меньшим арсеналом, имеющимся у Пентагона. При этом авторы статьи утверждают, что принятие такого решения "станет ошибкой", так как повлечет за собой ряд проблем. Во-первых, как отмечает Washington Post, размещение крылатых ракет с ядерной боеголовкой на ударных подводных лодках может осложнить миссии тех кораблей, которые "участвуют в охоте на вражеские суда". Помимо этого ограничатся возможности участия таких подлодок в военно-морских учениях союзников, а также их способность совершать заходы в порты и остановки для технического обслуживания в странах, которые не приветствуют размещение носителей ядерного оружия в своих гаванях. Также такой шаг может побудить другие страны-соперники "соответствовать", добавляет газета. "Это касается и надводных кораблей и помогает объяснить, почему ВМС выступает против возвращения ракет", - пишет Washington Post. Авторы статьи также указывают на то, что властям США в первую очередь следует сосредоточиться на устранении уязвимостей, вытекающих из нарушенных программ обслуживания подводных лодок и кораблей, иначе все это не будет иметь значения, если "корабли, несущие оружие, не смогут выйти в море". Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы американского конгресса сообщало, что почти 40% ударных подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта, что ставит страну в невыгодное положение с превосходящим по численности флотом КНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, россия, джордж буш (младший), барак обама, военно-морские силы сша, министерство обороны сша