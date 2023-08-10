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В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку

В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку - РИА Новости, 10.08.2023

В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку

Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:55

2023-08-10T12:55

2023-08-10T12:55

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не взорвалась, сообщила газета Expressen со ссылкой на источники в полиции. "Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников", - приводит издание слова источника. Инцидент произошел в ночь на четверг. Как отмечается в сообщении газеты, полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции. МИД Швеции, в свою очередь, заявил, что сотрудники посольства в безопасности, а само ведомство находится с ними в постоянном контакте. По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, правительство серьезно относится к инциденту. Он подчеркнул, что в последние недели правительство Швеции приняло меры по усилению безопасности в посольствах стран.

https://ria.ru/20230805/shvetsiya-1888351244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, ливан, бейрут