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В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку - РИА Новости, 10.08.2023
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12:55 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/posolstvo-1889256858.html
В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку
В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку - РИА Новости, 10.08.2023
В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку
Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:55
2023-08-10T12:55
в мире
швеция
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не взорвалась, сообщила газета Expressen со ссылкой на источники в полиции. "Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников", - приводит издание слова источника. Инцидент произошел в ночь на четверг. Как отмечается в сообщении газеты, полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции. МИД Швеции, в свою очередь, заявил, что сотрудники посольства в безопасности, а само ведомство находится с ними в постоянном контакте. По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, правительство серьезно относится к инциденту. Он подчеркнул, что в последние недели правительство Швеции приняло меры по усилению безопасности в посольствах стран.
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в мире, швеция, ливан, бейрут
В мире, Швеция, Ливан, Бейрут
В Ливане к входу в шведское посольство бросили взрывчатку

У посольства Швеции в Бейруте бросили коктейль Молотова, никто не пострадал

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Неизвестные бросили бомбу "в виде коктейля Молотова" у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал, сама взрывчатка не взорвалась, сообщила газета Expressen со ссылкой на источники в полиции.
"Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников", - приводит издание слова источника.
Инцидент произошел в ночь на четверг.
Как отмечается в сообщении газеты, полиция предполагает, что неудавшаяся атака может иметь какое-то отношение к сожжению Корана в Швеции.
МИД Швеции, в свою очередь, заявил, что сотрудники посольства в безопасности, а само ведомство находится с ними в постоянном контакте.
По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема, правительство серьезно относится к инциденту. Он подчеркнул, что в последние недели правительство Швеции приняло меры по усилению безопасности в посольствах стран.
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В миреШвецияЛиванБейрут
 
 
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