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Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 10.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:26 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 10.08.2023
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе
В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
можайск
щелково
георгий филимонов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Август начался с хороших результатов, еще 100 навалов мусора было ликвидировано силами муниципальных образований на землях лесного фонда. Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 кубических метра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он добавил, что среди муниципалитетов есть лучшие, где уборку мусора провели в полном объеме. Это Можайск, Щелково, Серпухов, Ступино, Электрогорск. Есть и те, где до сих пор не приступили к работам – Волоколамский, Коломна, Долгопрудный. Как отметили в пресс-службе, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. В 40 городских округах заключены контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации.
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можайск
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московская область (подмосковье), можайск, щелково, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Можайск, Щелково, Георгий Филимонов

Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе

© РИА Новости / Сергей ГунеевЛес в Подмосковье
Лес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Лес в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Август начался с хороших результатов, еще 100 навалов мусора было ликвидировано силами муниципальных образований на землях лесного фонда. Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 кубических метра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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Он добавил, что среди муниципалитетов есть лучшие, где уборку мусора провели в полном объеме. Это Можайск, Щелково, Серпухов, Ступино, Электрогорск. Есть и те, где до сих пор не приступили к работам – Волоколамский, Коломна, Долгопрудный.
Как отметили в пресс-службе, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. В 40 городских округах заключены контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МожайскЩелковоГеоргий Филимонов
 
 
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