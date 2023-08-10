https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html

Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе

Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 10.08.2023

Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе

В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:26

2023-08-10T13:26

2023-08-10T13:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

можайск

щелково

георгий филимонов

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Август начался с хороших результатов, еще 100 навалов мусора было ликвидировано силами муниципальных образований на землях лесного фонда. Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 кубических метра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он добавил, что среди муниципалитетов есть лучшие, где уборку мусора провели в полном объеме. Это Можайск, Щелково, Серпухов, Ступино, Электрогорск. Есть и те, где до сих пор не приступили к работам – Волоколамский, Коломна, Долгопрудный. Как отметили в пресс-службе, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. В 40 городских округах заключены контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации.

https://ria.ru/20230809/vodoemy-1889145009.html

московская область (подмосковье)

можайск

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), можайск, щелково, георгий филимонов