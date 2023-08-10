https://ria.ru/20230810/podmoskove-1889267749.html
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 10.08.2023
Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья в августе
В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
2023-08-10T13:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
можайск
щелково
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_0955d65c60c09caae02d3402e3e25f8c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В лесах Московской области в августе текущего года ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Август начался с хороших результатов, еще 100 навалов мусора было ликвидировано силами муниципальных образований на землях лесного фонда. Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 кубических метра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он добавил, что среди муниципалитетов есть лучшие, где уборку мусора провели в полном объеме. Это Можайск, Щелково, Серпухов, Ступино, Электрогорск. Есть и те, где до сих пор не приступили к работам – Волоколамский, Коломна, Долгопрудный. Как отметили в пресс-службе, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. В 40 городских округах заключены контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации.
https://ria.ru/20230809/vodoemy-1889145009.html
московская область (подмосковье)
можайск
щелково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151132/16/1511321692_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3728264f2dd90df6278ee2a5015cf002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), можайск, щелково, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Можайск, Щелково, Георгий Филимонов