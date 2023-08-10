https://ria.ru/20230810/podarki-1889327607.html

Липецкие бойцы получили подарки на день рождения дивизиона имени Флерова

Липецкие бойцы получили подарки на день рождения дивизиона имени Флерова - РИА Новости, 10.08.2023

Липецкие бойцы получили подарки на день рождения дивизиона имени Флерова

В день рождения дивизиона имени Флерова бойцы получили подарки, им доставили гуманитарный груз, собранный при поддержке правительства Липецкой области, а также... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:40

2023-08-10T16:40

2023-08-10T17:13

общество

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. В день рождения дивизиона имени Флерова бойцы получили подарки, им доставили гуманитарный груз, собранный при поддержке правительства Липецкой области, а также неравнодушных жителей и предпринимателей, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. "Сегодня ровно год со дня основания липецкого артиллерийского дивизиона имени Ивана Флёрова. От всей души благодарю бойцов за доблестную службу. Парни, вы – пример стойкости, мужества, отваги и чести. Командование неоднократно отмечало ваши подвиги", - написал Артамонов. По его словам, также липецкий артдивизион получил автомобиль повышенной проходимости с прицепом. "Примеру этих парней последовали сотни жителей Липецкой области и по воле сердца пошли защищать нашу Родину. Вас ценят сослуживцы, за вами жители страны, как за каменной стеной, с вами Родина в безопасности. Гордимся земляками. Боевых побед вам, парни! И берегите себя!", – заключил Артамонов.

https://ria.ru/20230810/remont-1889229407.html

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общество, игорь артамонов