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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:39
2023-08-10T02:39
2023-08-10T02:39
специальная военная операция на украине
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 02.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889184736.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку