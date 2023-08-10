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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T02:39

2023-08-10T02:39

2023-08-10T02:39

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 02.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889184736.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия