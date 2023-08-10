https://ria.ru/20230810/obstrel-1889277088.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии - РИА Новости, 10.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

Украинские войска выпустили 16 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:02

2023-08-10T14:02

2023-08-10T14:02

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 10.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 11.10 и 12.25 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия