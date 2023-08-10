https://ria.ru/20230810/obstrel-1889277088.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии - РИА Новости, 10.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии
Украинские войска выпустили 16 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:02
2023-08-10T14:02
2023-08-10T14:02
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a1632fa2dd1c5863983d678ee8767d48.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 16 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 10.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 11.10 и 12.25 украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 152 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887335889_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_c83de7a326f1f803056aa931280c1e6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Горловке