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США продлили разрешение американцам платить налоги в России - РИА Новости, 10.08.2023
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15:02 10.08.2023 (обновлено: 15:13 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/nalogi-1889295672.html
США продлили разрешение американцам платить налоги в России
США продлили разрешение американцам платить налоги в России - РИА Новости, 10.08.2023
США продлили разрешение американцам платить налоги в России
США продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, следует из обновленной генеральной лицензии... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:02
2023-08-10T15:13
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, следует из обновленной генеральной лицензии министерства финансов.Американским физическим и юридическим лицам также позволено в качестве исключения из санкций "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации", если таковые необходимы для обеспечения их повседневной деятельности в РФ.Срок действия новой лицензии – по 00.01 времени восточного побережья США (7.01 мск) 8 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230706/ssha-1882614736.html
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сша, россия
США, Россия
США продлили разрешение американцам платить налоги в России

США продлили разрешение американцам платить сборы и налоги в России до 8 ноября

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, следует из обновленной генеральной лицензии министерства финансов.
Американским физическим и юридическим лицам также позволено в качестве исключения из санкций "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации", если таковые необходимы для обеспечения их повседневной деятельности в РФ.
Срок действия новой лицензии – по 00.01 времени восточного побережья США (7.01 мск) 8 ноября 2023 года.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
США увеличили импорт товаров из России
6 июля, 15:59
 
СШАРоссия
 
 
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