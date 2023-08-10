https://ria.ru/20230810/nalogi-1889295672.html

США продлили разрешение американцам платить налоги в России

США продлили разрешение американцам платить налоги в России - РИА Новости, 10.08.2023

США продлили разрешение американцам платить налоги в России

США продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, следует из обновленной генеральной лицензии... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:02

2023-08-10T15:02

2023-08-10T15:13

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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. США продлили до 8 ноября разрешение своим гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России, следует из обновленной генеральной лицензии министерства финансов.Американским физическим и юридическим лицам также позволено в качестве исключения из санкций "приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификации", если таковые необходимы для обеспечения их повседневной деятельности в РФ.Срок действия новой лицензии – по 00.01 времени восточного побережья США (7.01 мск) 8 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20230706/ssha-1882614736.html

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