https://ria.ru/20230810/kurs-1889325565.html
Официальный курс доллара на пятницу составил 97,28 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 97,28 рубля - РИА Новости, 10.08.2023
Официальный курс доллара на пятницу составил 97,28 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,05 копейки - до 97,2794 рубля, курс юаня - на 1,51 копейки, до 13,459 рубля,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:30
2023-08-10T16:30
2023-08-10T16:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 12,05 копейки - до 97,2794 рубля, курс юаня - на 1,51 копейки, до 13,459 рубля, курс евро вырос на 26,66 копейки, до 107,1563 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Россия
Официальный курс доллара на пятницу составил 97,28 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился на 12,05 копейки до 97,28 рубля