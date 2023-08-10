https://ria.ru/20230810/germaniya-1889276483.html

СМИ: в Германии подозреваемого в шпионаже раскрыли через видеонаблюдение

СМИ: в Германии подозреваемого в шпионаже раскрыли через видеонаблюдение - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: в Германии подозреваемого в шпионаже раскрыли через видеонаблюдение

Задержанный силовиками ФРГ по подозрению в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами немец попал в "видеоловушку" контрразведки Германии у дипведомств РФ, РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:00

2023-08-10T14:00

2023-08-10T14:00

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Задержанный силовиками ФРГ по подозрению в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами немец попал в "видеоловушку" контрразведки Германии у дипведомств РФ, при этом подозреваемый мог по собственной инициативе пытаться выйти на контакт с российской стороной, а его "информация не представляла большой ценности", пишет издание Focus со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве уголовной полиции, которое сотрудничает в расследовании со спецслужбами. Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам. "Задержанный вчера подозреваемый в шпионаже на Россию в бундесвере Томас Х. попал, по всей видимости, в видеоловушку", - пишет издание. Focus утверждает, что все входы к посольству России в Берлине и генеральным консульствам России в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге и Мюнхене находятся под "круглосуточным наблюдением и съемкой камер федерального ведомства по охране конституции Германии". В сообщении говорится, что посольство в Берлине и вовсе снимается со всех сторон. "Во время изучения видеоматериала органами безопасности Германии Томаса Х. несколько раз обнаруживали на кадрах перед посольством России в Берлине и поблизости от него, и затем вели наблюдение как за подозреваемым", - сообщает Focus. Издание пишет, что, по оценке источников, подозреваемый является типичным представителем людей, которых на жаргоне англоязычных спецслужб называют "walk in" – то есть подозреваемый без всякого предварительного общения сам стал пытаться выходить на контакт с российской стороной. Как правило, пишет издание, подобные люди рассматриваются противоположной стороной как провокаторы. Focus заявляет, что немец, скорее всего, якобы пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. По данному параграфу уголовного кодекса мужчине грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230803/shpionazh-1888074575.html

https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, берлин (город)