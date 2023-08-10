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В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью - РИА Новости, 10.08.2023
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15:18 10.08.2023 (обновлено: 15:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/dron-1889302769.html
В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью
В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью - РИА Новости, 10.08.2023
В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью
Военные в Белоруссии задержали оператора беспилотника, пытавшегося запустить его над одной из войсковых частей, сообщила в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:18
2023-08-10T15:26
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Военные в Белоруссии задержали оператора беспилотника, пытавшегося запустить его над одной из войсковых частей, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - говорится в сообщении.Средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией, добавили в ведомстве.
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью

МО Белоруссии сообщило о пресечении попытки запуска БПЛА над воинской частью

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Военные в Белоруссии задержали оператора беспилотника, пытавшегося запустить его над одной из войсковых частей, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики.
«
"За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - говорится в сообщении.
Средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией, добавили в ведомстве.
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