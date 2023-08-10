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В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью

В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью - РИА Новости, 10.08.2023

В Белоруссии пресекли попытку запуска БПЛА над воинской частью

Военные в Белоруссии задержали оператора беспилотника, пытавшегося запустить его над одной из войсковых частей, сообщила в четверг пресс-служба минобороны... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:18

2023-08-10T15:18

2023-08-10T15:26

белоруссия

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Военные в Белоруссии задержали оператора беспилотника, пытавшегося запустить его над одной из войсковых частей, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики."За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - говорится в сообщении.Средствами радиоэлектронной борьбы пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230806/opyt-1888516930.html

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