Суд в Ростове-на-Дону перенес рассмотрение дела иностранных наемников
Суд в Ростове-на-Дону перенес на сентябрь дело наемников, воевавших в Донбассе
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг отложил до 5 сентября слушание уголовного дела в отношении иностранных наемников, воевавших в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить заседание до 14.00 мск 5 сентября", - сказал судья. Слушание было отложено из-за неявки одного из адвокатов.
Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен.
Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".
Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину.
В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".