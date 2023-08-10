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Суд в Ростове-на-Дону перенес рассмотрение дела иностранных наемников

Суд в Ростове-на-Дону перенес рассмотрение дела иностранных наемников - РИА Новости, 10.08.2023

Суд в Ростове-на-Дону перенес рассмотрение дела иностранных наемников

Южный окружной военный суд в четверг отложил до 5 сентября слушание уголовного дела в отношении иностранных наемников, воевавших в Донбассе, передает... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:01

2023-08-10T15:01

2023-08-10T15:01

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд в четверг отложил до 5 сентября слушание уголовного дела в отношении иностранных наемников, воевавших в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Отложить заседание до 14.00 мск 5 сентября", - сказал судья. Слушание было отложено из-за неявки одного из адвокатов. Уголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце апреля. В конце мая состоялось первое заседание, на котором по ходатайству прокурора суд решил направить запрос в главное управление военной полиции Минобороны России об установлении местонахождения подсудимых. В ходе предыдущих заседаний прокурор сообщал, что ответ пока не получен. Как сообщалось ранее, в августе 2022 года гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в "пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте". В суде ДНР все пятеро иностранных граждан заявляли, что не согласны с обвинением и не признали свою вину. В ходе первого заседания по делу в Ростове-на-Дону судья сообщил, что "из ГСИН Министерства юстиции ДНР поступили сообщения, из которых усматривается, что указанные лица в соответствии с постановлением государственного комитета обороны ДНР от 20 сентября 2022 года "О некоторых вопросах передачи пленных" переданы уполномоченным лицам".

https://ria.ru/20230728/naemnik-1886997485.html

https://ria.ru/20230727/podpole-1886509221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ростов-на-дону, донецкая народная республика, донбасс