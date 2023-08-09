https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889044616.html

В Мексике произошло землетрясение

В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2023

В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мексике, сообщает в социальной сети X (бывшая Twitter) местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:02

2023-08-09T13:02

2023-08-09T13:02

мексика

чьяпас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мексике, сообщает в социальной сети X (бывшая Twitter) местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в среду в 3.33 по местному времени (12.33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от города Тонала в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Очаг залегал на глубине 129 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230809/filippiny-1888970325.html

мексика

чьяпас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, чьяпас