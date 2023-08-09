https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889044616.html
В Мексике произошло землетрясение
В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2023
В Мексике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мексике, сообщает в социальной сети X (бывшая Twitter) местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:02
2023-08-09T13:02
2023-08-09T13:02
мексика
чьяпас
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мексике, сообщает в социальной сети X (бывшая Twitter) местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в среду в 3.33 по местному времени (12.33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к востоку от города Тонала в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Очаг залегал на глубине 129 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230809/filippiny-1888970325.html
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мексика, чьяпас
В Мексике произошло землетрясение
Сейсмологическая служба сообщила о землетрясении в Мексике магнитудой 6,4