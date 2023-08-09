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В США ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу - РИА Новости, 09.08.2023
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16:59 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/yastreb-1889122570.html
В США ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу
В США ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу - РИА Новости, 09.08.2023
В США ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу
Жительница Техаса пережила уникальное нападение, когда во время стрижки газона с неба на нее внезапно упала змея, а затем напал ястреб, попытавшийся забрать... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:59
2023-08-09T16:59
в мире
техас
сша
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жительница Техаса пережила уникальное нападение, когда во время стрижки газона с неба на нее внезапно упала змея, а затем напал ястреб, попытавшийся забрать змею, которую, вероятно, сам и выронил на женщину, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пострадавшую. По рассказу пострадавшей Пегги Джонс, она косила газон у себя во дворе, когда с неба из ниоткуда на нее упала змея, которая обвила её руку. "Змея так сильно сжималась, а я размахивала руками в воздухе. А потом прилетел ястреб и стал царапать мою руку снова и снова", - рассказала Джонс в интервью телеканалу. По словам женщины, ястреб набрасывался на нее не менее четырех раз, прежде чем ему удалось схватить змею и улететь. В результате такого уникального нападения Джонс получила глубокие порезы и синяки на предплечье. Женщина отметила, что муж отвез ее в отделение скорой помощи, где врачи провели осмотр, но не нашли следов укусов змеи. По словам Джонс, она обнаружила змеиный яд на своих очках, которые были повреждены во время нападения. По данным телеканала, соседи Джонс говорили ей, что она, должно быть, самый невезучий человек на свете, раз на нее одновременно напали и змея, и ястреб, однако женщина отвечала, что "чувствует себя самым везучим человеком в мире", поскольку ей удалось это пережить.
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
В США ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу

NBC News: в Техасе ястреб уронил змею на женщину и напал на нее, чтобы вернуть добычу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЯстреб
Ястреб - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ястреб. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жительница Техаса пережила уникальное нападение, когда во время стрижки газона с неба на нее внезапно упала змея, а затем напал ястреб, попытавшийся забрать змею, которую, вероятно, сам и выронил на женщину, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пострадавшую.
По рассказу пострадавшей Пегги Джонс, она косила газон у себя во дворе, когда с неба из ниоткуда на нее упала змея, которая обвила её руку.
"Змея так сильно сжималась, а я размахивала руками в воздухе. А потом прилетел ястреб и стал царапать мою руку снова и снова", - рассказала Джонс в интервью телеканалу.
По словам женщины, ястреб набрасывался на нее не менее четырех раз, прежде чем ему удалось схватить змею и улететь. В результате такого уникального нападения Джонс получила глубокие порезы и синяки на предплечье.
Женщина отметила, что муж отвез ее в отделение скорой помощи, где врачи провели осмотр, но не нашли следов укусов змеи. По словам Джонс, она обнаружила змеиный яд на своих очках, которые были повреждены во время нападения.
По данным телеканала, соседи Джонс говорили ей, что она, должно быть, самый невезучий человек на свете, раз на нее одновременно напали и змея, и ястреб, однако женщина отвечала, что "чувствует себя самым везучим человеком в мире", поскольку ей удалось это пережить.
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