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Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер"
Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер" - РИА Новости, 09.08.2023
Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер"
Работы по очистке прудов начались в Подмосковье в рамках программы "100 прудов и озер". По словам министра экологии и природопользования Московской области... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:36
2023-08-09T18:36
2023-08-09T18:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Работы по очистке прудов начались в Подмосковье в рамках программы "100 прудов и озер". По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в 16 округах уже привели в порядок 25 прудов, сообщил телеканал "360".На данный момент в регионе проводят очистку девяти водоемов. В рамках работ специалисты вычищают водную поросль и бытовой мусор. Таким образом повышается качество воды, а также снижается риск обеднения воды кислородом.Самыми большими очищенными водоемами стали пруды в деревне Ямкино Богородского округа и пруд на реке Наре в Наро-Фоминском округе. В текущем году планируют привести в порядок 40 водоемов.
https://ria.ru/20230808/turizm-1888922733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)