https://ria.ru/20230809/vodoemy-1889145009.html

Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер"

Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер" - РИА Новости, 09.08.2023

Первые 25 водоемов в МО очистили в рамках программы "100 прудов и озер"

Работы по очистке прудов начались в Подмосковье в рамках программы "100 прудов и озер". По словам министра экологии и природопользования Московской области... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:36

2023-08-09T18:36

2023-08-09T18:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Работы по очистке прудов начались в Подмосковье в рамках программы "100 прудов и озер". По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в 16 округах уже привели в порядок 25 прудов, сообщил телеканал "360".На данный момент в регионе проводят очистку девяти водоемов. В рамках работ специалисты вычищают водную поросль и бытовой мусор. Таким образом повышается качество воды, а также снижается риск обеднения воды кислородом.Самыми большими очищенными водоемами стали пруды в деревне Ямкино Богородского округа и пруд на реке Наре в Наро-Фоминском округе. В текущем году планируют привести в порядок 40 водоемов.

https://ria.ru/20230808/turizm-1888922733.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)