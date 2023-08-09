https://ria.ru/20230809/vladivostok-1889038190.html

Во Владивостоке адвоката заподозрили в педофилии

Во Владивостоке адвоката заподозрили в педофилии - РИА Новости, 09.08.2023

Во Владивостоке адвоката заподозрили в педофилии

Адвокат задержан во Владивостоке по подозрению в совращении и интимных отношениях с тремя девочками-подростками, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:45

2023-08-09T12:45

2023-08-09T12:45

происшествия

россия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 авг - РИА Новости. Адвокат задержан во Владивостоке по подозрению в совращении и интимных отношениях с тремя девочками-подростками, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Приморскому краю. По версии следствия, задержанный адвокат знакомился с девочками в социальных сетях, совращал их и склонял к встречам, во время которых вступал с ними в половую связь. Пока известно о трех таких случаях в 2018-2020 годах с девочками 13-14 лет. "СУСК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело. Решается вопрос о мере пресечения (задержанному - ред.)", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что дело заведено по статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и статье 135 УК РФ (Развратные действия).

https://ria.ru/20230801/anapa-1887569656.html

россия

владивосток

приморский край

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, владивосток, приморский край