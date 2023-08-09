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Байден заявил о намерении посетить Вьетнам - РИА Новости, 09.08.2023
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09:27 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vetnam-1888986632.html
Байден заявил о намерении посетить Вьетнам
Байден заявил о намерении посетить Вьетнам - РИА Новости, 09.08.2023
Байден заявил о намерении посетить Вьетнам
Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером Америки, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:27
2023-08-09T09:27
в мире
сша
вьетнам
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером Америки, передает агентство Рейтер. "Байден сказал во вторник, что он вскоре поедет во Вьетнам, потому что эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать партнером", - говорится в сообщении. Сроков визита Байден, выступавший перед финансовыми донорами в штате Нью-Мексико, не назвал. Белый дом такой поездки пока не анонсировал.
https://ria.ru/20230714/pshenitsa-1884300860.html
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в мире, сша, вьетнам, джо байден
В мире, США, Вьетнам, Джо Байден
Байден заявил о намерении посетить Вьетнам

Байден заявил, что посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером Америки, передает агентство Рейтер.
"Байден сказал во вторник, что он вскоре поедет во Вьетнам, потому что эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать партнером", - говорится в сообщении.
Сроков визита Байден, выступавший перед финансовыми донорами в штате Нью-Мексико, не назвал. Белый дом такой поездки пока не анонсировал.
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