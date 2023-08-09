https://ria.ru/20230809/vetnam-1888986632.html

Байден заявил о намерении посетить Вьетнам

Байден заявил о намерении посетить Вьетнам - РИА Новости, 09.08.2023

Байден заявил о намерении посетить Вьетнам

Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером Америки, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:27

2023-08-09T09:27

2023-08-09T09:27

в мире

сша

вьетнам

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре посетит Вьетнам, который, по его словам, хочет стать партнером Америки, передает агентство Рейтер. "Байден сказал во вторник, что он вскоре поедет во Вьетнам, потому что эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать партнером", - говорится в сообщении. Сроков визита Байден, выступавший перед финансовыми донорами в штате Нью-Мексико, не назвал. Белый дом такой поездки пока не анонсировал.

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вьетнам, джо байден