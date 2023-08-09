https://ria.ru/20230809/ukraina-1889065927.html

"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина

"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина - РИА Новости, 09.08.2023

"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина

Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:49

2023-08-09T13:49

2023-08-09T14:10

в мире

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ."Не связывайтесь с большими ребятами", — заявил один из читателей."Пора убираться с Украины", — поделился мнением второй."Это не очень хорошо для Киева", — отметил третий."Украина будет существовать до тех пор, пока Запад будет посылать ей деньги. Контрнаступление было вынужденным, за счет него пытались оправдать накачивание Киева деньгами. <…> Украине придется признать реальность: они были просто пешками в руках западных держав", — написал еще один пользователь."Столько денег потрачено, столько топлива использовано для транспортировки этого оружия, а Украина с начала "контрнаступления" взяла только две деревни. В долгосрочной перспективе это будет очень дорого стоить", — резюмировали комментаторы.Российские войска 6 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Как уточнили в Минобороны, все цели были поражены.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

украина

киев

россия

хмельницкая область

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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, хмельницкая область