https://ria.ru/20230809/ukraina-1889065927.html
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина - РИА Новости, 09.08.2023
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина
Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:49
2023-08-09T13:49
2023-08-09T14:10
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ."Не связывайтесь с большими ребятами", — заявил один из читателей."Пора убираться с Украины", — поделился мнением второй."Это не очень хорошо для Киева", — отметил третий."Украина будет существовать до тех пор, пока Запад будет посылать ей деньги. Контрнаступление было вынужденным, за счет него пытались оправдать накачивание Киева деньгами. <…> Украине придется признать реальность: они были просто пешками в руках западных держав", — написал еще один пользователь."Столько денег потрачено, столько топлива использовано для транспортировки этого оружия, а Украина с начала "контрнаступления" взяла только две деревни. В долгосрочной перспективе это будет очень дорого стоить", — резюмировали комментаторы.Российские войска 6 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Как уточнили в Минобороны, все цели были поражены.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина
Читатели Daily Mail призвали Запад убраться с Украины после удара ВС России по базам ВСУ