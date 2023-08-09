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"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.08.2023 (обновлено: 14:10 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889065927.html
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина - РИА Новости, 09.08.2023
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина
Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:49
2023-08-09T14:10
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ."Не связывайтесь с большими ребятами", — заявил один из читателей."Пора убираться с Украины", — поделился мнением второй."Это не очень хорошо для Киева", — отметил третий."Украина будет существовать до тех пор, пока Запад будет посылать ей деньги. Контрнаступление было вынужденным, за счет него пытались оправдать накачивание Киева деньгами. &lt;…&gt; Украине придется признать реальность: они были просто пешками в руках западных держав", — написал еще один пользователь."Столько денег потрачено, столько топлива использовано для транспортировки этого оружия, а Украина с начала "контрнаступления" взяла только две деревни. В долгосрочной перспективе это будет очень дорого стоить", — резюмировали комментаторы.Российские войска 6 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Как уточнили в Минобороны, все цели были поражены.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html
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украина
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, хмельницкая область
В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область
"Пора убираться". Британцы посоветовали бросить Украину после хода Путина

Читатели Daily Mail призвали Запад убраться с Украины после удара ВС России по базам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Нанесение удара по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail призвали Запад перестать вмешиваться в конфликт на Украине после недавнего российского удара по базам ВСУ.
"Не связывайтесь с большими ребятами", — заявил один из читателей.
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СМИ: конфликт на Украине перешел в более тяжелую фазу для Киева
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"Пора убираться с Украины", — поделился мнением второй.
"Это не очень хорошо для Киева", — отметил третий.
«
"Украина будет существовать до тех пор, пока Запад будет посылать ей деньги. Контрнаступление было вынужденным, за счет него пытались оправдать накачивание Киева деньгами. <…> Украине придется признать реальность: они были просто пешками в руках западных держав", — написал еще один пользователь.
"Столько денег потрачено, столько топлива использовано для транспортировки этого оружия, а Украина с начала "контрнаступления" взяла только две деревни. В долгосрочной перспективе это будет очень дорого стоить", — резюмировали комментаторы.
Российские войска 6 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Как уточнили в Минобороны, все цели были поражены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныХмельницкая область
 
 
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