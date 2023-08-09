Рейтинг@Mail.ru
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:36 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/tovar-1888982019.html
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации - РИА Новости, 09.08.2023
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации
Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:36
2023-08-09T08:36
надежные люди
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_0:77:3087:1813_1920x0_80_0_0_394df5b7d891ba2431809114834020ce.jpg
ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на сумму 9,6 миллиона рублей, сообщает ведомство. "С начала 2023 года хабаровские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 9,6 миллионов рублей. Это 17 товарных партий, обращенного в федеральную собственность имущества. Среди переданного - лесоматериалы, товары народного потребления (преимущественно одежда), автомобильные запчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое", - сообщает Хабаровская таможня. Отмечается, что все товары перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы по административным делам и обращены по решению суда в федеральную собственность. После получения всех необходимых разрешений товары переданы таможенниками для обеспечения бойцов, находящихся в зоне военной спецоперации.
https://ria.ru/20230808/trutnev-1888784652.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_e803d5c0fa8a2176a875af03702c903b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, общество
Надежные люди, Хабаровский край, Общество
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации

Хабаровская таможня передала на нужды СВО конфискованный товар на 9,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБуква Z стекле машины
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Буква Z стекле машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на сумму 9,6 миллиона рублей, сообщает ведомство.
"С начала 2023 года хабаровские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 9,6 миллионов рублей. Это 17 товарных партий, обращенного в федеральную собственность имущества. Среди переданного - лесоматериалы, товары народного потребления (преимущественно одежда), автомобильные запчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое", - сообщает Хабаровская таможня.
Отмечается, что все товары перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы по административным делам и обращены по решению суда в федеральную собственность. После получения всех необходимых разрешений товары переданы таможенниками для обеспечения бойцов, находящихся в зоне военной спецоперации.
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Трутнев привез на передовую вооружений и техники на 1,2 миллиарда рублей
Вчера, 10:20
 
Надежные людиХабаровский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала