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Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации

Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации - РИА Новости, 09.08.2023

Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации

Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:36

2023-08-09T08:36

2023-08-09T08:36

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общество

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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на сумму 9,6 миллиона рублей, сообщает ведомство. "С начала 2023 года хабаровские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 9,6 миллионов рублей. Это 17 товарных партий, обращенного в федеральную собственность имущества. Среди переданного - лесоматериалы, товары народного потребления (преимущественно одежда), автомобильные запчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое", - сообщает Хабаровская таможня. Отмечается, что все товары перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы по административным делам и обращены по решению суда в федеральную собственность. После получения всех необходимых разрешений товары переданы таможенниками для обеспечения бойцов, находящихся в зоне военной спецоперации.

https://ria.ru/20230808/trutnev-1888784652.html

хабаровский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровский край, общество