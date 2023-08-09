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Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации - РИА Новости, 09.08.2023
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации
Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:36
2023-08-09T08:36
2023-08-09T08:36
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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на сумму 9,6 миллиона рублей, сообщает ведомство. "С начала 2023 года хабаровские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 9,6 миллионов рублей. Это 17 товарных партий, обращенного в федеральную собственность имущества. Среди переданного - лесоматериалы, товары народного потребления (преимущественно одежда), автомобильные запчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое", - сообщает Хабаровская таможня. Отмечается, что все товары перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы по административным делам и обращены по решению суда в федеральную собственность. После получения всех необходимых разрешений товары переданы таможенниками для обеспечения бойцов, находящихся в зоне военной спецоперации.
https://ria.ru/20230808/trutnev-1888784652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, общество
Надежные люди, Хабаровский край, Общество
Хабаровская таможня передала конфискованный товар бойцам спецоперации
Хабаровская таможня передала на нужды СВО конфискованный товар на 9,6 миллиона рублей
ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости.
Хабаровские таможенники передали с начала года для нужд специальной военной операции лесоматериалов, одежды, автозапчастей и другого конфискованного товара на сумму 9,6 миллиона рублей, сообщает ведомство
.
"С начала 2023 года хабаровские таможенники передали для нужд специальной военной операции товары на сумму 9,6 миллионов рублей. Это 17 товарных партий, обращенного в федеральную собственность имущества. Среди переданного - лесоматериалы, товары народного потребления (преимущественно одежда), автомобильные запчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое", - сообщает Хабаровская таможня.
Отмечается, что все товары перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства, были конфискованы по административным делам и обращены по решению суда в федеральную собственность. После получения всех необходимых разрешений товары переданы таможенниками для обеспечения бойцов, находящихся в зоне военной спецоперации.
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