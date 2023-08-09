https://ria.ru/20230809/svo-1889006268.html
Участники СВО призвали мобилизовать тех, кто избил бойца в Забайкалье
Участники СВО призвали мобилизовать тех, кто избил бойца в Забайкалье - РИА Новости, 09.08.2023
Участники СВО призвали мобилизовать тех, кто избил бойца в Забайкалье
Участники специальной военной операции предложили мобилизовать забайкальцев, которые избили бойца СВО, видео с их призывом опубликовал в Telegram-канале... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:08
2023-08-09T11:08
2023-08-09T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
ситуация в днр и лнр
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ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Участники специальной военной операции предложили мобилизовать забайкальцев, которые избили бойца СВО, видео с их призывом опубликовал в Telegram-канале губернатор Александр Осипов. В воскресенье Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Дело передали в СК, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело. Позднее был задержан второй участник избиения, третьего объявили розыск. В настоящее время расследуются три уголовных дела. "До меня и моих товарищей дошла информация о бесчеловечном избиении какими-то отморозками ветерана СВО. Я выражу своё мнение и тех, кто находится здесь. Их нужно срочно мобилизовать и отправить в красную зону. Они должны на своей шкуре прочувствовать, что чувствуют парни, которые находятся здесь… После того, как они всё это пройдут, мы бы хотели ещё раз с ними поговорить, услышать их мнение, что же люди здесь делают", - сказал один из бойцов. Кроме того, бойцы призвали мобилизовать сотрудников полиции, которые не стали возбуждать уголовное дело. "Мы добровольцы и мобилизованные с разных регионов нашей необъятной Родины. Мы знаем, когда и как ответить этим негодяям. Слава России! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" - добавил ещё один военнослужащий. Участники СВО пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления и пообещали сделать всё, что в их силах, чтобы виновные не ушли от ответственности и были наказаны по закону.
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
https://ria.ru/20230330/kriminal-1860450545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Александр Осипов, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край, Ситуация в ДНР и ЛНР
Участники СВО призвали мобилизовать тех, кто избил бойца в Забайкалье
Участники СВО в видеообращении призвали мобилизовать забайкальцев, избивших военного
ЧИТА, 9 авг - РИА Новости. Участники специальной военной операции предложили мобилизовать забайкальцев, которые избили бойца СВО, видео с их призывом опубликовал в Telegram-канале губернатор Александр Осипов.
В воскресенье Осипов сообщил, что в селе Нерчинский Завод пьяная компания избила участника СВО, который потерял ногу во время боевых действий. Кроме того, был поврежден принадлежащий участнику СВО автомобиль. Полиция задержала 27-летнего мужчину, который подозревается в нападении. Его обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 167 УК РФ
"Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом". Дело передали в СК
, а прокуратура призвала наказать полицейских, которые возбудили лишь одно уголовное дело. Позднее был задержан второй участник избиения, третьего объявили розыск. В настоящее время расследуются три уголовных дела.
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"До меня и моих товарищей дошла информация о бесчеловечном избиении какими-то отморозками ветерана СВО. Я выражу своё мнение и тех, кто находится здесь. Их нужно срочно мобилизовать и отправить в красную зону. Они должны на своей шкуре прочувствовать, что чувствуют парни, которые находятся здесь… После того, как они всё это пройдут, мы бы хотели ещё раз с ними поговорить, услышать их мнение, что же люди здесь делают", - сказал один из бойцов. Кроме того, бойцы призвали мобилизовать сотрудников полиции, которые не стали возбуждать уголовное дело.
"Мы добровольцы и мобилизованные с разных регионов нашей необъятной Родины. Мы знаем, когда и как ответить этим негодяям. Слава России! Враг будет разбит! Победа будет за нами!" - добавил ещё один военнослужащий.
Участники СВО пожелали пострадавшему скорейшего выздоровления и пообещали сделать всё, что в их силах, чтобы виновные не ушли от ответственности и были наказаны по закону.
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