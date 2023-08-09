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ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных

ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных

Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:26

2023-08-09T15:26

2023-08-09T15:38

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери противника на этом участке фронта составили около 180 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф