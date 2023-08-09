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ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 09.08.2023 (обновлено: 15:38 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889098318.html
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных
Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:26
2023-08-09T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери противника на этом участке фронта составили около 180 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных

Минобороны России: на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 180 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери противника на этом участке фронта составили около 180 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 августа, 16:30
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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