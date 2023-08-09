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ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных
Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:26
2023-08-09T15:26
2023-08-09T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России в минувшие сутки на Южно-Донецком направлении сорвали попытку украинских сил провести разведку боем в районе Приютного, потери противника на этом участке фронта составили около 180 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия "Гиацинт-Б", а также самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 180 военных
Минобороны России: на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 180 человек