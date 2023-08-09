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Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 09.08.2023
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12:27 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/skolkovo-1889031371.html
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 09.08.2023
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) представят новейшие разработки, высокопроизводительное оборудование и технологии на международном военно-техническом форуме РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:27
2023-08-09T12:27
россия
сколково
кубинка
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) представят новейшие разработки, высокопроизводительное оборудование и технологии на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба фонда. В частности, на стендах в парке "Патриот" будут представлены высокоскоростные камеры, беспилотники, системы ночного видения, а также ручные 3D-сканеры, говорится в сообщении. "Сколково", как институт развития, принимает участие в форуме "Армия-2023". У наших стартапов достаточно много перспективных проектов в различных технологических областях. Они, в частности, востребованы на предприятиях ВПК и могут быть эффективно использованы в текущих условиях", — отметил директор по проектам кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Никита Кузнецов, слова которого привели в пресс-службе. В этом году в выставочной программе участвует восемь компаний — резидентов "Сколково". Так, "Сканформ" представит на выставке оборудование для реверс-инжиниринга и контроля геометрии — ручной 3D-сканер с лазерным подсветом. Программное обеспечение для 3D-сканирования представляет "РВ 3Д Технологии". Еще один резидент "Сколково" - "ВСКАМ" занимается разработкой и производством высокоскоростных камер и других оптико-механических приборов и систем. На форуме компания покажет решения для дистанционной диагностики и ремонта авиадвигателей, добавили в пресс-службе. Компания РЭК, один из ведущих разработчиков композиционных материалов, представит оснастку для выкладки деталей. Новые композиционные материалы, которые производит предприятие, находят применение в авиаотрасли, в машиностроении и кораблестроении. НПП "Лосев" покажет инновационный светодиодный модуль ближнего и дальнего света, противотуманную фару, быстрораскладной стол для любых работ, в том числе полевых. Программно-аппаратный оптоэлектронный комплекс системы ночного видения продемонстрирует еще один участник "Сколково" — "ИРВЭЙ". Компания "Лаборатория будущего" представит на форуме новые модели авиационной системы "Канатоход", разработанные и запущенные в серийное производство в 2023 году. Комплекс включает пять беспилотных авиационных систем. Мобильный станок с ЧПУ на базе универсальной модульной платформы представит резидент "Сколково" — "Прикладная механика". Станок предназначен для резки металла.
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россия
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Артем Смирнов
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россия, сколково, кубинка, форум "армия — 2023"
Россия, Сколково, Кубинка, Форум "Армия — 2023"

Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"

© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты Сколково развернут арсенал ноу-хау на форуме Армия-2023
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) представят новейшие разработки, высокопроизводительное оборудование и технологии на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба фонда.
В частности, на стендах в парке "Патриот" будут представлены высокоскоростные камеры, беспилотники, системы ночного видения, а также ручные 3D-сканеры, говорится в сообщении.
Стартапы Сколково войдут в реестр Минэкономразвития
Стартапы "Сколково" войдут в реестр Минэкономразвития
21 июля, 10:32
"Сколково", как институт развития, принимает участие в форуме "Армия-2023". У наших стартапов достаточно много перспективных проектов в различных технологических областях. Они, в частности, востребованы на предприятиях ВПК и могут быть эффективно использованы в текущих условиях", — отметил директор по проектам кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Никита Кузнецов, слова которого привели в пресс-службе.
В этом году в выставочной программе участвует восемь компаний — резидентов "Сколково". Так, "Сканформ" представит на выставке оборудование для реверс-инжиниринга и контроля геометрии — ручной 3D-сканер с лазерным подсветом. Программное обеспечение для 3D-сканирования представляет "РВ 3Д Технологии". Еще один резидент "Сколково" - "ВСКАМ" занимается разработкой и производством высокоскоростных камер и других оптико-механических приборов и систем. На форуме компания покажет решения для дистанционной диагностики и ремонта авиадвигателей, добавили в пресс-службе.
Компания РЭК, один из ведущих разработчиков композиционных материалов, представит оснастку для выкладки деталей. Новые композиционные материалы, которые производит предприятие, находят применение в авиаотрасли, в машиностроении и кораблестроении.
НПП "Лосев" покажет инновационный светодиодный модуль ближнего и дальнего света, противотуманную фару, быстрораскладной стол для любых работ, в том числе полевых.
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты Сколково развернут арсенал ноу-хау на форуме Армия-2023
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты Сколково развернут арсенал ноу-хау на форуме Армия-2023
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты Сколково развернут арсенал ноу-хау на форуме Армия-2023
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
3 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
1 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
2 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
3 из 3
Программно-аппаратный оптоэлектронный комплекс системы ночного видения продемонстрирует еще один участник "Сколково" — "ИРВЭЙ".
Компания "Лаборатория будущего" представит на форуме новые модели авиационной системы "Канатоход", разработанные и запущенные в серийное производство в 2023 году. Комплекс включает пять беспилотных авиационных систем.
Мобильный станок с ЧПУ на базе универсальной модульной платформы представит резидент "Сколково" — "Прикладная механика". Станок предназначен для резки металла.
 
РоссияСколковоКубинкаФорум "Армия — 2023"
 
 
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