Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Резиденты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) представят новейшие разработки, высокопроизводительное оборудование и технологии на международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба фонда.
В частности, на стендах в парке "Патриот" будут представлены высокоскоростные камеры, беспилотники, системы ночного видения, а также ручные 3D-сканеры, говорится в сообщении.
"Сколково", как институт развития, принимает участие в форуме "Армия-2023". У наших стартапов достаточно много перспективных проектов в различных технологических областях. Они, в частности, востребованы на предприятиях ВПК и могут быть эффективно использованы в текущих условиях", — отметил директор по проектам кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда "Сколково" Никита Кузнецов, слова которого привели в пресс-службе.
В этом году в выставочной программе участвует восемь компаний — резидентов "Сколково". Так, "Сканформ" представит на выставке оборудование для реверс-инжиниринга и контроля геометрии — ручной 3D-сканер с лазерным подсветом. Программное обеспечение для 3D-сканирования представляет "РВ 3Д Технологии". Еще один резидент "Сколково" - "ВСКАМ" занимается разработкой и производством высокоскоростных камер и других оптико-механических приборов и систем. На форуме компания покажет решения для дистанционной диагностики и ремонта авиадвигателей, добавили в пресс-службе.
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© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
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© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
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© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
3 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
1 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
2 из 3
Резиденты "Сколково" развернут арсенал ноу-хау на форуме "Армия-2023"
© Фото предоставлено пресс-службой фонда "Сколково"
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