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Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах

Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах - РИА Новости, 09.08.2023

Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах

Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:34

2023-08-09T13:34

2023-08-09T13:36

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социальный навигатор

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях страны и региона и возможностях будущего трудоустройства. В первую очередь школьные пространства будут оформлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а в остальных регионах – создание экспозиций пройдет поэтапно."Оформление школьного пространства будет состоять из нескольких зон. Часть из них – обязательны для всех организаций. Школы смогут также оформить тематические зоны на выбор из предложенного списка. И еще одна часть пространства будет выделена для временных экспозиций. Новое визуальное оформление повысит информированность школьников о проектах, которые для них проводятся, о жизни региона и страны, а также замотивирует их принимать участие в разных активностях и мероприятиях", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Обязательные экспозиции должны включать государственные символы Российской Федерации, а также рассказывать о возможностях и проектах для детей. В перечень проектов входят мероприятия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых", детских центров "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", образовательного центра "Сириус", платформы "Россия – страна возможностей", Всероссийского конкурса "Большая перемена", Российского общества "Знание", программы воспитания детей младшего школьного возраста "Орлята России" и других организаций. Информация о каждом проекте будет сопровождаться QR-кодом для перехода на сайт проекта, организации.Кроме того, школа может по усмотрению включить вариативные экспозиции, например о городах и природных объектах России, о национальных достижениях, исторических личностях, прославивших страну. Школьные пространства могут предполагать региональный компонент, представлять информацию о крупнейших работодателях России.Предполагается, что школы могут размещать временные экспозиции, проводить конкурсы фотографий, тематические выставки рисунков.Координацией организации пространств будут заниматься советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. К оформлению будут привлекаться в том числе школьники.Согласно инструкции при размещении экспозиций школьных пространств будут учитываться возрастные особенности учеников.Кроме того, РДДМ "Движение Первых" проводит конкурс школьных пространств, созданных по эскизам учеников. По итогам соревнования школы, в которых будут реализованы лучшие проекты, получат гранты на развитие образовательной среды. Лучшие решения будут использованы при оформлении тематических зон и региональных экспозиций на Международной выставке-форуме "Россия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сергей кравцов, общество