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Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах
Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах - РИА Новости, 09.08.2023
Школьные пространства будут рассказывать о проектах для детей и госсимволах
Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:34
2023-08-09T13:34
2023-08-09T13:36
год педагога и наставника
социальный навигатор
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях страны и региона и возможностях будущего трудоустройства. В первую очередь школьные пространства будут оформлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а в остальных регионах – создание экспозиций пройдет поэтапно."Оформление школьного пространства будет состоять из нескольких зон. Часть из них – обязательны для всех организаций. Школы смогут также оформить тематические зоны на выбор из предложенного списка. И еще одна часть пространства будет выделена для временных экспозиций. Новое визуальное оформление повысит информированность школьников о проектах, которые для них проводятся, о жизни региона и страны, а также замотивирует их принимать участие в разных активностях и мероприятиях", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Обязательные экспозиции должны включать государственные символы Российской Федерации, а также рассказывать о возможностях и проектах для детей. В перечень проектов входят мероприятия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых", детских центров "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", образовательного центра "Сириус", платформы "Россия – страна возможностей", Всероссийского конкурса "Большая перемена", Российского общества "Знание", программы воспитания детей младшего школьного возраста "Орлята России" и других организаций. Информация о каждом проекте будет сопровождаться QR-кодом для перехода на сайт проекта, организации.Кроме того, школа может по усмотрению включить вариативные экспозиции, например о городах и природных объектах России, о национальных достижениях, исторических личностях, прославивших страну. Школьные пространства могут предполагать региональный компонент, представлять информацию о крупнейших работодателях России.Предполагается, что школы могут размещать временные экспозиции, проводить конкурсы фотографий, тематические выставки рисунков.Координацией организации пространств будут заниматься советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. К оформлению будут привлекаться в том числе школьники.Согласно инструкции при размещении экспозиций школьных пространств будут учитываться возрастные особенности учеников.Кроме того, РДДМ "Движение Первых" проводит конкурс школьных пространств, созданных по эскизам учеников. По итогам соревнования школы, в которых будут реализованы лучшие проекты, получат гранты на развитие образовательной среды. Лучшие решения будут использованы при оформлении тематических зон и региональных экспозиций на Международной выставке-форуме "Россия".
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социальный навигатор, сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, Общество
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях страны и региона и возможностях будущего трудоустройства. В первую очередь школьные пространства будут оформлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а в остальных регионах – создание экспозиций пройдет поэтапно.
"Оформление школьного пространства будет состоять из нескольких зон. Часть из них – обязательны для всех организаций. Школы смогут также оформить тематические зоны на выбор из предложенного списка. И еще одна часть пространства будет выделена для временных экспозиций. Новое визуальное оформление повысит информированность школьников о проектах, которые для них проводятся, о жизни региона и страны, а также замотивирует их принимать участие в разных активностях и мероприятиях", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Обязательные экспозиции должны включать государственные символы Российской Федерации, а также рассказывать о возможностях и проектах для детей. В перечень проектов входят мероприятия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых", детских центров "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", образовательного центра "Сириус", платформы "Россия – страна возможностей", Всероссийского конкурса "Большая перемена", Российского общества "Знание", программы воспитания детей младшего школьного возраста "Орлята России" и других организаций. Информация о каждом проекте будет сопровождаться QR-кодом для перехода на сайт проекта, организации.
Кроме того, школа может по усмотрению включить вариативные экспозиции, например о городах и природных объектах России, о национальных достижениях, исторических личностях, прославивших страну. Школьные пространства могут предполагать региональный компонент, представлять информацию о крупнейших работодателях России.
Предполагается, что школы могут размещать временные экспозиции, проводить конкурсы фотографий, тематические выставки рисунков.
Координацией организации пространств будут заниматься советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. К оформлению будут привлекаться в том числе школьники.
Согласно инструкции при размещении экспозиций школьных пространств будут учитываться возрастные особенности учеников.
Кроме того, РДДМ "Движение Первых" проводит конкурс школьных пространств, созданных по эскизам учеников. По итогам соревнования школы, в которых будут реализованы лучшие проекты, получат гранты на развитие образовательной среды. Лучшие решения будут использованы при оформлении тематических зон и региональных экспозиций на Международной выставке-форуме "Россия".