https://ria.ru/20230809/reanimatsiya-1889163806.html

После взрыва в Сергиевом Посаде три человека остаются в реанимации

После взрыва в Сергиевом Посаде три человека остаются в реанимации - РИА Новости, 09.08.2023

После взрыва в Сергиевом Посаде три человека остаются в реанимации

Три человека остаются в реанимации Сергиево-Посадской районной больницы после взрыва, двое пациентов переведены в отделения реанимации других учреждений,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:28

2023-08-09T20:28

2023-08-09T20:29

взрыв на складе в сергиевом посаде

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Три человека остаются в реанимации Сергиево-Посадской районной больницы после взрыва, двое пациентов переведены в отделения реанимации других учреждений, сообщил глава Сергиево-Посадского горокруга Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале. "В реанимации Сергиево-Посадской РБ остаются три человека, еще два пациента переведены в другие учреждения в отделения реанимации. Еще 10 человек остаются в отделениях под наблюдением врачей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - рассказал Акулов. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

сергиев посад

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взрыв на складе в сергиевом посаде, происшествия, сергиев посад