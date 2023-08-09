На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов
На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов, открытого горения не наблюдается
© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округаСпасатели и медики на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Спасатели и медики на месте взрыва в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытое горение в Сергиевом Посаде, где на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, не наблюдается, ведется разбор завалов, предположительно там могут находится люди, сообщили в телеграм-канале администрации городского округа.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии.
"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
Также власти сообщают, что один цех в Сергиевом Посаде разрушен, второй частично поврежден. Повреждения стекол наблюдаются и в самом городе.
"На месте происшествия развернут оперативный штаб. На территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе плюс прибывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент", - добавили в администрации.