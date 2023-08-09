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На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов - РИА Новости, 09.08.2023
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12:46 09.08.2023 (обновлено: 13:08 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/razbor-1889038910.html
На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов
На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов - РИА Новости, 09.08.2023
На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов
Открытое горение в Сергиевом Посаде, где на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, не наблюдается, ведется разбор завалов,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:46
2023-08-09T13:08
сергиев посад
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытое горение в Сергиевом Посаде, где на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, не наблюдается, ведется разбор завалов, предположительно там могут находится люди, сообщили в телеграм-канале администрации городского округа.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии."Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб", - говорится в сообщении администрации в Telegram.Также власти сообщают, что один цех в Сергиевом Посаде разрушен, второй частично поврежден. Повреждения стекол наблюдаются и в самом городе."На месте происшествия развернут оперативный штаб. На территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе плюс прибывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент", - добавили в администрации.
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сергиев посад, происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Сергиев Посад, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов

На месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов, открытого горения не наблюдается

© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округаСпасатели и медики на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Спасатели и медики на месте взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округа
Спасатели и медики на месте взрыва в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытое горение в Сергиевом Посаде, где на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, не наблюдается, ведется разбор завалов, предположительно там могут находится люди, сообщили в телеграм-канале администрации городского округа.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии.
"Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
Также власти сообщают, что один цех в Сергиевом Посаде разрушен, второй частично поврежден. Повреждения стекол наблюдаются и в самом городе.
"На месте происшествия развернут оперативный штаб. На территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты: весь Сергиево-Посадский гарнизон полном составе плюс прибывают дополнительные силы из с соседних городов в настоящий момент", - добавили в администрации.
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва
Вчера, 12:37
 
Сергиев ПосадПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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