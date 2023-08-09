https://ria.ru/20230809/ranenie-1888985259.html

В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение

В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 09.08.2023

В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение

Житель Белгородской области получил осколочное ранение в результате падения неизвестного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:12

2023-08-09T09:12

2023-08-09T10:37

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил осколочное ранение в результате падения неизвестного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы", — говорится в публикации.ЧП произошло в 07:30 утра в селе Колотиловка Краснояружского района.Врачи скорой оказали пострадавшему всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.Оперативные службы на месте выясняют обстоятельства произошедшего.Граничащие с Украиной районы Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью беспилотников. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230807/proisshestvie-1888612025.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков