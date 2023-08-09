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В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 09.08.2023
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09:12 09.08.2023 (обновлено: 10:37 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/ranenie-1888985259.html
В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение
В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение - РИА Новости, 09.08.2023
В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение
Житель Белгородской области получил осколочное ранение в результате падения неизвестного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:12
2023-08-09T10:37
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил осколочное ранение в результате падения неизвестного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы", — говорится в публикации.ЧП произошло в 07:30 утра в селе Колотиловка Краснояружского района.Врачи скорой оказали пострадавшему всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.Оперативные службы на месте выясняют обстоятельства произошедшего.Граничащие с Украиной районы Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью беспилотников. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение

Белгородский губернатор Гладков сообщил об осколочном ранении мужчины в селе Колотиловка

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПожар на месте падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Белгородской области
Пожар на месте падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Пожар на месте падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Житель Белгородской области получил осколочное ранение в результате падения неизвестного предмета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы", — говорится в публикации.
ЧП произошло в 07:30 утра в селе Колотиловка Краснояружского района.
Врачи скорой оказали пострадавшему всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Оперативные службы на месте выясняют обстоятельства произошедшего.
Граничащие с Украиной районы Белгородской области практически ежедневно подвергаются обстрелам и атакам с помощью беспилотников. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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