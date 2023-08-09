https://ria.ru/20230809/pozhary-1888984143.html

В России за сутки потушили 56 природных пожаров

В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2023

В России за сутки потушили 56 природных пожаров

В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:03

2023-08-09T09:03

2023-08-09T12:19

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 08.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 302 гектара", — говорится в публикации ведомства.К полуночи 9 августа в России действовало 211 лесных пожаров на площади 177 820 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) — там зафиксированы 76 очагов на 152 069 гектарах.

https://ria.ru/20230809/yakutsk-1888972430.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии