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В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2023
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09:03 09.08.2023 (обновлено: 12:19 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pozhary-1888984143.html
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2023
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:03
2023-08-09T12:19
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. &quot;По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 08.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 302 гектара&quot;, — говорится в публикации ведомства.К полуночи 9 августа в России действовало 211 лесных пожаров на площади 177 820 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) — там зафиксированы 76 очагов на 152 069 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 56 природных пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы за сутки потушили 56 природных пожаров в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана на месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" на месте тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале.
«

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 08.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 302 гектара", — говорится в публикации ведомства.

К полуночи 9 августа в России действовало 211 лесных пожаров на площади 177 820 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) — там зафиксированы 76 очагов на 152 069 гектарах.
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Вчера, 05:24
 
ПроисшествияРоссияПриродные пожары в России
 
 
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