https://ria.ru/20230809/pozhary-1888984143.html
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 09.08.2023
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:03
2023-08-09T09:03
2023-08-09T12:19
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России за сутки потушили 56 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 08.08.2023 года в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 302 гектара", — говорится в публикации ведомства.К полуночи 9 августа в России действовало 211 лесных пожаров на площади 177 820 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) — там зафиксированы 76 очагов на 152 069 гектарах.
https://ria.ru/20230809/yakutsk-1888972430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы за сутки потушили 56 природных пожаров в России