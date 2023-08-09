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Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:24
2023-08-09T15:24
2023-08-09T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, за сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-20.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении