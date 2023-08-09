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Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 09.08.2023 (обновлено: 15:43 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/poteri-1889097063.html
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:24
2023-08-09T15:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, за сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-20.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, за сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-20.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 августа, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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