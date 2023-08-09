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Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении

Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.08.2023

Киев потерял до 80 военных на Краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки украинских войск, противник потерял до 80 человек, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, за сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу Д-20.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика