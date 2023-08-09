https://ria.ru/20230809/pogoda-1889025387.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.08.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:58

2023-08-09T11:58

2023-08-09T11:58

москва

общество

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Погода будет комфортной. Температурный фон будет выше климатической нормы. Субботняя ночь будет довольно теплой, в Москве - плюс 18-20 градусов по Цельсию. Дневная температура составит плюс 23-25 градусов, но местами могут пройти кратковременные дожди", - сказала Позднякова. По словам синоптика, в воскресенье в Москве сохранится неустойчивая погода. Ночью температура составит плюс 15-16 градусов, днем останется на том же уровне, что и в субботу (плюс 23-25 градусов).

https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html

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москва, общество, татьяна позднякова, погода