https://ria.ru/20230809/pogoda-1889025387.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.08.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:58
2023-08-09T11:58
2023-08-09T11:58
москва
общество
татьяна позднякова
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888673893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c872263f50a5638d853d17ddd5580ad.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Погода будет комфортной. Температурный фон будет выше климатической нормы. Субботняя ночь будет довольно теплой, в Москве - плюс 18-20 градусов по Цельсию. Дневная температура составит плюс 23-25 градусов, но местами могут пройти кратковременные дожди", - сказала Позднякова. По словам синоптика, в воскресенье в Москве сохранится неустойчивая погода. Ночью температура составит плюс 15-16 градусов, днем останется на том же уровне, что и в субботу (плюс 23-25 градусов).
https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888673893_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1c97d3cdda63e0b539ecc61599772f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидаются кратковременные дожди и до плюс 25