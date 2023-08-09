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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.08.2023
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11:58 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/pogoda-1889025387.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.08.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:58
2023-08-09T11:58
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Погода будет комфортной. Температурный фон будет выше климатической нормы. Субботняя ночь будет довольно теплой, в Москве - плюс 18-20 градусов по Цельсию. Дневная температура составит плюс 23-25 градусов, но местами могут пройти кратковременные дожди", - сказала Позднякова. По словам синоптика, в воскресенье в Москве сохранится неустойчивая погода. Ночью температура составит плюс 15-16 градусов, днем останется на том же уровне, что и в субботу (плюс 23-25 градусов).
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидаются кратковременные дожди и до плюс 25

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди загорают на Крымской набережной рядом в Москве
Люди загорают на Крымской набережной рядом в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди загорают на Крымской набережной рядом в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Погода будет комфортной. Температурный фон будет выше климатической нормы. Субботняя ночь будет довольно теплой, в Москве - плюс 18-20 градусов по Цельсию. Дневная температура составит плюс 23-25 градусов, но местами могут пройти кратковременные дожди", - сказала Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье в Москве сохранится неустойчивая погода. Ночью температура составит плюс 15-16 градусов, днем останется на том же уровне, что и в субботу (плюс 23-25 градусов).
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