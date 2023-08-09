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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 09.08.2023
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08:30 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/pogoda-1888981265.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 09.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 25 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:30
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общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 25 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит плюс 23-25 градусов по Цельсию в городе, плюс 21-26 градусов в Подмосковье", - рассказал Тишковец. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: кратковременный дождь и до плюс 25 ожидаются в Москве в среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке "Зарядье"
Люди гуляют в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди гуляют в парке "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, до плюс 25 ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, из-за чего в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, переходящих в грозовое состояние. Облачно, с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит плюс 23-25 градусов по Цельсию в городе, плюс 21-26 градусов в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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