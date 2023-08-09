https://ria.ru/20230809/orenburzhe-1889004474.html

Паслер: на подготовку дорог Оренбуржья к учебному году осталось три недели

Паслер: на подготовку дорог Оренбуржья к учебному году осталось три недели - РИА Новости, 09.08.2023

Паслер: на подготовку дорог Оренбуржья к учебному году осталось три недели

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание комиссии региона по обеспечению безопасности дорожного движения, основными вопросами которого... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:59

2023-08-09T10:59

2023-08-09T11:50

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел заседание комиссии региона по обеспечению безопасности дорожного движения, основными вопросами которого стали развитие дорожной инфраструктуры в районе образовательных организаций и подготовка школьных маршрутов к новому учебному году, сообщили в пресс-службе облправительства. "Школьные маршруты в Оренбуржье – это 4,5 тысячи километров дорог. Почти половина из них требует ремонта разной степени сложности. Занимаемся наиболее проблемными участками: в прошлом году отремонтировали 280 километров, в этом сезоне приведем к нормативу еще 248 километров. В ближайшие годы работу продолжим. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на состоянии пешеходных переходов в районе школ. Дорожные знаки, разметка, сигнальные элементы, барьерные ограждения, искусственные неровности – все должно быть в норме к началу нового учебного года. Прошу глав муниципальных образований в ближайшие две недели провести ревизию, устранить недостатки и доложить в комиссию о готовности", - цитирует пресс-служба слова Паслера. Глава региона также акцентировал внимание на том, что устранение большинства нарушений не требует больших средств. При этом установка знака и нанесение разметки на проезжую часть значительно повышают безопасность на дорогах. Муниципалитетам также следует провести тщательную подготовку к работе парка школьных автобусов. Кроме того, участники заседания обсудили план профилактической работы с водителями в преддверии нового учебного года. Для школьников в образовательных учреждениях пройдут уроки по безопасности дорожного движения, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230808/orenburg-1888787478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер