https://ria.ru/20230809/obstrel-1888996105.html

ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли три приграничных района Белгородской области более 110 раз, из них около сотни снарядов было выпущено по... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли три приграничных района Белгородской области более 110 раз, из них около сотни снарядов было выпущено по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 8 августа. Обстрелу подверглись три приграничных муниципалитета, общее количество выпущенных снарядов составило 117, из них 98 было выпущено только по Белгородскому району. Также мужчина получил осколочное ранение в результате падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селам Журавлевка и Красный Хутор – 10 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Наумовка с БПЛА сброшена одна граната. Также под обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраине посёлка Прилесье – 2. По информации губернатора, в Шебекинском округе в хуторе Панков было выпущено 4 минометных снаряда, а в селах Новая Таволжанка и Красное были выпущены по 3 минометных снаряда. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа не было пострадавших или разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородский район

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область