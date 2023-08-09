Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/obstrel-1888996105.html
ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 09.08.2023
ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли три приграничных района Белгородской области более 110 раз, из них около сотни снарядов было выпущено по... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли три приграничных района Белгородской области более 110 раз, из них около сотни снарядов было выпущено по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 8 августа. Обстрелу подверглись три приграничных муниципалитета, общее количество выпущенных снарядов составило 117, из них 98 было выпущено только по Белгородскому району. Также мужчина получил осколочное ранение в результате падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района. "В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селам Журавлевка и Красный Хутор – 10 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Наумовка с БПЛА сброшена одна граната. Также под обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраине посёлка Прилесье – 2. По информации губернатора, в Шебекинском округе в хуторе Панков было выпущено 4 минометных снаряда, а в селах Новая Таволжанка и Красное были выпущены по 3 минометных снаряда. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа не было пострадавших или разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
ВСУ выпустили за сутки более 110 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 117 снарядов по трем районам Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли три приграничных района Белгородской области более 110 раз, из них около сотни снарядов было выпущено по Белгородскому району, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе во вторник, 8 августа. Обстрелу подверглись три приграничных муниципалитета, общее количество выпущенных снарядов составило 117, из них 98 было выпущено только по Белгородскому району. Также мужчина получил осколочное ранение в результате падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района.
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить
25 июля, 08:00
"В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селам Журавлевка и Красный Хутор – 10 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. В селе Наумовка с БПЛА сброшена одна граната. Также под обстрел попало село Щетиновка – зафиксировано 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраине посёлка Прилесье – 2. По информации губернатора, в Шебекинском округе в хуторе Панков было выпущено 4 минометных снаряда, а в селах Новая Таволжанка и Красное были выпущены по 3 минометных снаряда. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа не было пострадавших или разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала