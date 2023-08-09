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Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/obstrel-1888987268.html
Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:33
2023-08-09T09:33
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. С 8.45 до 8.55 были обстреляны Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки и дважды Старомихайловка, по ним выпущено в общей сложности 17 таких же снарядов, а в 8.50 – еще четыре снаряда по Кировскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 28 снарядов по Донецку, Макеевке и Старомихайловке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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С 8.45 до 8.55 были обстреляны Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки и дважды Старомихайловка, по ним выпущено в общей сложности 17 таких же снарядов, а в 8.50 – еще четыре снаряда по Кировскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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