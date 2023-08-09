https://ria.ru/20230809/obstrel-1888987268.html

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:33

2023-08-09T09:33

2023-08-09T09:33

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. С 8.45 до 8.55 были обстреляны Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки и дважды Старомихайловка, по ним выпущено в общей сложности 17 таких же снарядов, а в 8.50 – еще четыре снаряда по Кировскому району Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк