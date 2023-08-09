Украинские войска выпустили около 30 натовских снарядов по ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 28 снарядов по Донецку, Макеевке и Старомихайловке
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, Макеевку и поселок Старомихайловка, выпустив за 25 минут 28 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
С 8.45 до 8.55 были обстреляны Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки и дважды Старомихайловка, по ним выпущено в общей сложности 17 таких же снарядов, а в 8.50 – еще четыре снаряда по Кировскому району Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.