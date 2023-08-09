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Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками - РИА Новости, 09.08.2023
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19:51 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/niger-1889157868.html
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками - РИА Новости, 09.08.2023
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками
Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:51
2023-08-09T19:51
нигер
в мире
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
африканский союз
ниамей
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума. "Никаких переговоров нет, хунта от них отказывается", - ответил советник на вопрос о переговорах с мятежниками. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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нигер, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз, ниамей
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз, Ниамей
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками

Советник отстраненного президента Нигера Базума: мятежники отказываются от переговоров

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума.
«
"Никаких переговоров нет, хунта от них отказывается", - ответил советник на вопрос о переговорах с мятежниками.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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Вчера, 18:47
 
НигерВ миреМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Африканский союзНиамей
 
 
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