https://ria.ru/20230809/niger-1889157868.html
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками - РИА Новости, 09.08.2023
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками
Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:51
2023-08-09T19:51
2023-08-09T19:51
нигер
в мире
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
африканский союз
ниамей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума. "Никаких переговоров нет, хунта от них отказывается", - ответил советник на вопрос о переговорах с мятежниками. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230809/bazum-1889147056.html
нигер
ниамей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз, ниамей
Нигер, В мире, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз, Ниамей
Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками
Советник отстраненного президента Нигера Базума: мятежники отказываются от переговоров