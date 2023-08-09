https://ria.ru/20230809/niger-1889157868.html

Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками

Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками - РИА Новости, 09.08.2023

Советник свергнутого главы Нигера прокомментировал переговоры с мятежниками

Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:51

2023-08-09T19:51

2023-08-09T19:51

нигер

в мире

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

африканский союз

ниамей

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Мятежники, захватившие власть в Нигере, отказываются от переговоров, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума. "Никаких переговоров нет, хунта от них отказывается", - ответил советник на вопрос о переговорах с мятежниками. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

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нигер, в мире, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз, ниамей