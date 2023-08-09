https://ria.ru/20230809/lotereya-1889125491.html
СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов
СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов
Житель Великобритании выиграл джекпот в лотерею и будет ежемесячно получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12,8 тысячи долларов) на протяжении следующих... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:13
2023-08-09T17:13
2023-08-09T17:13
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Житель Великобритании выиграл джекпот в лотерею и будет ежемесячно получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12,8 тысячи долларов) на протяжении следующих 30 лет, сообщила в среду газета Mirror. "Джон Стембридж… выиграл крупный джекпот в ежемесячном размере в 10 тысяч фунтов стерлингов на протяжении следующих 30 лет", - говорится в сообщении издания. По информации Mirror, 51-летний мужчина, который работал штукатуром, после выигрыша ушел с работы и решил посвятить все время путешествиям по Европе, фотографии и рыбалке. Позднее он планирует открыть рыбное хозяйство и построить дом на берегу озера, пишет газета. Благодаря британской национальной лотерее каждую неделю собирается по 30 миллионов фунтов, которые уходят на реализацию различных общественных проектов и других задач по всей стране. Джекпотом в лотерея является ежемесячное предоставление 10 тысяч фунтов на протяжении 30 лет, говорится в статье. Ранее житель Великобритании выиграл 55 миллионов фунтов стерлингов в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"). В июле 2022 года еще один британец выиграл в лотерею EuroMillions самый крупный выигрыш за всю историю лотереи - 195 миллионов фунтов стерлингов (почти 12,8 миллиарда рублей).
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в мире, великобритания, европа
В мире, Великобритания, Европа
СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов
Mirror: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов после выигрыша в лотерею