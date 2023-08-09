https://ria.ru/20230809/lotereya-1889125491.html

СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов

СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: британец будет ежемесячно получать по десять тысяч фунтов стерлингов

Житель Великобритании выиграл джекпот в лотерею и будет ежемесячно получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12,8 тысячи долларов) на протяжении следующих... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:13

2023-08-09T17:13

2023-08-09T17:13

в мире

великобритания

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/94/1508349438_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_fb43600f410ef43006e9c912079d486c.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Житель Великобритании выиграл джекпот в лотерею и будет ежемесячно получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12,8 тысячи долларов) на протяжении следующих 30 лет, сообщила в среду газета Mirror. "Джон Стембридж… выиграл крупный джекпот в ежемесячном размере в 10 тысяч фунтов стерлингов на протяжении следующих 30 лет", - говорится в сообщении издания. По информации Mirror, 51-летний мужчина, который работал штукатуром, после выигрыша ушел с работы и решил посвятить все время путешествиям по Европе, фотографии и рыбалке. Позднее он планирует открыть рыбное хозяйство и построить дом на берегу озера, пишет газета. Благодаря британской национальной лотерее каждую неделю собирается по 30 миллионов фунтов, которые уходят на реализацию различных общественных проектов и других задач по всей стране. Джекпотом в лотерея является ежемесячное предоставление 10 тысяч фунтов на протяжении 30 лет, говорится в статье. Ранее житель Великобритании выиграл 55 миллионов фунтов стерлингов в европейскую лотерею EuroMillions ("Евромиллионы"). В июле 2022 года еще один британец выиграл в лотерею EuroMillions самый крупный выигрыш за всю историю лотереи - 195 миллионов фунтов стерлингов (почти 12,8 миллиарда рублей).

https://ria.ru/20230204/lotereya-1849785490.html

великобритания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, европа