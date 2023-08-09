https://ria.ru/20230809/kiberataka-1888962136.html

В Британии подозревают Россию в кибератаке на избирком, пишут СМИ

В Британии подозревают Россию в кибератаке на избирком, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2023

В Британии подозревают Россию в кибератаке на избирком, пишут СМИ

Британский центр, отвечающий за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:25

2023-08-09T00:25

2023-08-09T00:25

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Британский центр, отвечающий за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту правительства и вооруженных сил страны (GCHQ), подозревает Россию в причастности к кибератаке на избирательную комиссию Великобритании, пишет газета Times со ссылкой на источники. При этом какие-либо конкретные доказательства не приводятся. Во вторник ведомство сообщило, что подверглось кибератаке в 2022 году, злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей, угрозы безопасности прошедших в стране выборов не было. "GCHQ опасается, что Россия взломала избирательную комиссию. Россию подозревают в причастности к масштабной кибератаке на списки избирателей Великобритании, которая потенциально затронула десятки миллионов избирателей", - говорится в сообщении издания. Источники газеты Times сообщили изданию, что "в ходе своего десятимесячного расследования они (GCHQ - ред.) собрали доказательства российской активности". О каких "доказательствах" идет речь, не уточняется.

https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html

https://ria.ru/20230808/zabastovka-1888947602.html

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