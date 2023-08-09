https://ria.ru/20230809/gazifikatsiya-1889085437.html

Руденя пообещал Путину газифицировать Тверскую область до 2026 года

Руденя пообещал Путину газифицировать Тверскую область до 2026 года - РИА Новости, 09.08.2023

Руденя пообещал Путину газифицировать Тверскую область до 2026 года

Губернатор Тверской области Игорь Руденя пообещал президенту РФ Владимиру Путину полностью завершить газификацию всего региона до 2026 года. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:59

2023-08-09T14:59

2023-08-09T15:08

общество

жкх

тверская область

россия

игорь руденя

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя пообещал президенту РФ Владимиру Путину полностью завершить газификацию всего региона до 2026 года. "До 2026 года у нас будут газифицированы все муниципальные образования, 100% по области - и в каждом районе, в каждом областном центре будет проведен газ", - сказал Руденя во время встречи с главой государства, добавив, что надеется в связи с этим на рост конкурентоспособности предприятий и сельского хозяйства области. Губернатор отметил, что в программе газификации в Тверской области введена дополнительная мера поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей в размере 150 тысяч рублей на догазификацию домовладений. "Кроме того, выполняя еще основную задачу по демографии, …мы сделали по догазификации для многодетных семей 300 тысяч рублей и на подключение, и на оборудование, и на теплоснабжение, и на разводку внутридомовую, на все. Потому что все-таки многодетная семья – это, как правило, очень непростой бюджет", - уточнил Руденя.

https://ria.ru/20230809/rudenya-1889070719.html

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общество, жкх, тверская область, россия, игорь руденя, владимир путин