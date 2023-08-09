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Индийский инвестор построит фармкомплекс в Заполярье - РИА Новости, 09.08.2023
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Мурманская область
 
17:50 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/farmkompleks-1889135113.html
Индийский инвестор построит фармкомплекс в Заполярье
Индийский инвестор построит фармкомплекс в Заполярье - РИА Новости, 09.08.2023
Индийский инвестор построит фармкомплекс в Заполярье
Объем инвестиций в новое фармацевтическое предприятие с индийским капиталом, которое будет производить более 1,3 миллиарда единиц импортозамещающих лекарств в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:50
2023-08-09T17:50
мурманская область
индия
андрей чибис
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Объем инвестиций в новое фармацевтическое предприятие с индийским капиталом, которое будет производить более 1,3 миллиарда единиц импортозамещающих лекарств в Мурманской области, превысит 9,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале. Чибис напомнил, что соглашение с инвестором из Индии по созданию фармацевтического предприятия "САФФАРМ" на территории Мурманской области было подписано на ПМЭФ-2023. "А уже сегодня (в среду) компания стала резидентом Арктической зоны РФ, чтобы реализовать свой проект по строительству целого комплекса для выпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий с объемом инвестиций более чем девять миллиардов рублей", - написал Чибис. Как отметили в министерстве информационной политики региона, фармкомплекс будет выпускать 1,3 миллиарда единиц импортозамещающих лекарств в год. Запуск масштабного фармацевтического комплекса компании "САФФАРМ" запланирован на четвертый квартал 2027 года. "Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию", - пояснили в мининформе. Отмечается, что работу получат 280 человек. "Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм... Мы сможем удовлетворить внутренний российский спрос, поставляя лекарства в государственные больницы и выполняя продажи через медицинские магазины, а также, при необходимости, будем способны экспортировать в страны СНГ около 10% продукции от общего объёма производства", - сообщил генеральный директор ООО "САФФАРМ" Кумар Дивеш, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что в ходе реализации проекта будет возведено одноэтажное здание фармацевтического комплекса площадью 14,5 тысячи квадратных метров, которое будет оснащено необходимым производственным оборудованием. Отмечается, что налоговые льготы, административные преференции режима АЗРФ, а также помощь и поддержка со стороны Минвостокразвития России, КРДВ и региональных властей помогут реализовать значимый как для России, так и для Индии проект в намеченные сроки с максимально эффективным вложением средств. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, обязывающее соглашение о создании нового фармацевтического завода в Арктике с участием индийского капитала стало развитием ранее достигнутых договоренностей с правительственными и деловыми кругами Республики Индия. "Меры государственной поддержки, созданные в Арктической зоне РФ, имеют одинаково выгодные условия для работы как российских, так и иностранных инвесторов, позволяют запускать важные для России производства, создавать рабочие места, повышать качество жизни людей на Севере", - отметил министр.
https://ria.ru/20230721/chibis-1885388327.html
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индия, андрей чибис
Мурманская область, Индия, Андрей Чибис
Индийский инвестор построит фармкомплекс в Заполярье

Индийский инвестор построит в Заполярье фармкомплекс за 9,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Производство лекарств. Архивное фото
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Объем инвестиций в новое фармацевтическое предприятие с индийским капиталом, которое будет производить более 1,3 миллиарда единиц импортозамещающих лекарств в Мурманской области, превысит 9,2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.
Чибис напомнил, что соглашение с инвестором из Индии по созданию фармацевтического предприятия "САФФАРМ" на территории Мурманской области было подписано на ПМЭФ-2023.
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"А уже сегодня (в среду) компания стала резидентом Арктической зоны РФ, чтобы реализовать свой проект по строительству целого комплекса для выпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий с объемом инвестиций более чем девять миллиардов рублей", - написал Чибис.
Как отметили в министерстве информационной политики региона, фармкомплекс будет выпускать 1,3 миллиарда единиц импортозамещающих лекарств в год. Запуск масштабного фармацевтического комплекса компании "САФФАРМ" запланирован на четвертый квартал 2027 года. "Новое предприятие будет нацелено на производство общих, гормональных и онкологических препаратов, продукция заместит импорт таких лекарств в Россию", - пояснили в мининформе. Отмечается, что работу получат 280 человек.
"Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм... Мы сможем удовлетворить внутренний российский спрос, поставляя лекарства в государственные больницы и выполняя продажи через медицинские магазины, а также, при необходимости, будем способны экспортировать в страны СНГ около 10% продукции от общего объёма производства", - сообщил генеральный директор ООО "САФФАРМ" Кумар Дивеш, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в ходе реализации проекта будет возведено одноэтажное здание фармацевтического комплекса площадью 14,5 тысячи квадратных метров, которое будет оснащено необходимым производственным оборудованием. Отмечается, что налоговые льготы, административные преференции режима АЗРФ, а также помощь и поддержка со стороны Минвостокразвития России, КРДВ и региональных властей помогут реализовать значимый как для России, так и для Индии проект в намеченные сроки с максимально эффективным вложением средств.
По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, обязывающее соглашение о создании нового фармацевтического завода в Арктике с участием индийского капитала стало развитием ранее достигнутых договоренностей с правительственными и деловыми кругами Республики Индия.
"Меры государственной поддержки, созданные в Арктической зоне РФ, имеют одинаково выгодные условия для работы как российских, так и иностранных инвесторов, позволяют запускать важные для России производства, создавать рабочие места, повышать качество жизни людей на Севере", - отметил министр.
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Мурманская областьИндияАндрей Чибис
 
 
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