https://ria.ru/20230809/devochka-1889168397.html

Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой

Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой - РИА Новости, 09.08.2023

Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой

Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таёжной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеграм-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T21:11

2023-08-09T21:11

2023-08-09T21:11

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таёжной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеграм-канал главка МЧС по региону. Ранее СУСК по региону информировал, что 12-летняя девочка пропала во вторник днем в таежной местности. Она направилась на автомобиле с родственниками в малонаселённое село Тогульского района и исчезла во время прогулки по окрестностям. Стражи порядка и волонтёры развернули масштабные поиски. Следователи возбудили уголовное дело. "Девочка найдена, жива!.. Ребенок обнаружен в 3,5 км севернее от села в районе реки Ускунай. Спасателями специализированной пожарно-спасательной части Главного управления она доставлена к поисковому лагерю. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230809/rebenok-1889165459.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)