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Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой - РИА Новости, 09.08.2023
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21:11 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/devochka-1889168397.html
Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой
Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой - РИА Новости, 09.08.2023
Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой
Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таёжной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеграм-канал главка МЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:11
2023-08-09T21:11
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таёжной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеграм-канал главка МЧС по региону. Ранее СУСК по региону информировал, что 12-летняя девочка пропала во вторник днем в таежной местности. Она направилась на автомобиле с родственниками в малонаселённое село Тогульского района и исчезла во время прогулки по окрестностям. Стражи порядка и волонтёры развернули масштабные поиски. Следователи возбудили уголовное дело. "Девочка найдена, жива!.. Ребенок обнаружен в 3,5 км севернее от села в районе реки Ускунай. Спасателями специализированной пожарно-спасательной части Главного управления она доставлена к поисковому лагерю. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Девочку, пропавшую в тайге на Алтае, нашли живой

Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таежной местности на Алтае, нашли живой

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую в таёжной местности в Алтайском крае более суток назад, нашли живой, сообщает телеграм-канал главка МЧС по региону.
Ранее СУСК по региону информировал, что 12-летняя девочка пропала во вторник днем в таежной местности. Она направилась на автомобиле с родственниками в малонаселённое село Тогульского района и исчезла во время прогулки по окрестностям. Стражи порядка и волонтёры развернули масштабные поиски. Следователи возбудили уголовное дело.
"Девочка найдена, жива!.. Ребенок обнаружен в 3,5 км севернее от села в районе реки Ускунай. Спасателями специализированной пожарно-спасательной части Главного управления она доставлена к поисковому лагерю. Состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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